台開花蓮新天堂樂園威秀影城 26日正式營運

台開 (2841-TW) 集團在花蓮洄瀾灣發展計畫第二階段「新天堂樂園」，並引進影廳等新設施，同時，台灣首間、也是亞洲首間貨櫃屋「星巴克」據點，也將在 9 月 26 日正式開幕，緊鄰台開旗下「新天堂樂園」旁。

台開集團在花蓮洄瀾灣區引進包括 IMAX 巨幕影廳等新設施，今 (22) 日台開集團董事長邱復生、威秀影城董事長吳明憲等舉行啟動儀式。

新天堂樂園威秀影城，包括土地、軟硬體設備等共耗資約 3 億多元打造，畫質比傳統數位影院的標準高出 60%，是亞洲第一座全雷射 RGB 放映系統，也是全台首套 IMAX 新一代雷射 4K 放映系統。

台開目前在花蓮「新天堂樂園」的新天堂樂園威秀影城與金門金獅威秀影城，都將委由威秀影城合作經營，影城將於 26 日正式營運。

此外，台開花蓮新天堂樂園內德國 Wiegand 公司設計製作的溜滑梯，該設施已在許多國家城市推出，包括紐約、倫敦、雅加達、新加坡、米蘭、波士頓、布拉格等地。

台開集團花蓮洄瀾灣發展計畫第一階段是台開心農場，及自然生態水鳥保護園區，目前已完成，每年吸引超過 50 萬人次觀光人潮，接下來開發的「新天堂樂園」則屬第二階段的開發案，未來人潮可期。