【華冠投顧】盤勢分析

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上周五提醒「本周縱然有清明長假及擔心節氣變盤賣壓出籠，但可望維繫 "非盤即漲" 的偏多震盪格局」，上半周分析「大盤爆量且走勢弱於亞股，雖然市場不少人認為是高檔出貨，但就控盤邏輯而言高檔出貨的機率不大」，昨日更提到「今日如果成交量續降，長假過後盤勢可望持續推升」。

在美股漲跌互見、亞股普遍拉高背景下，今日大盤創高並維持在 10700 點附近震盪，雖然還是有清明長假及擔心節氣變盤賣壓出籠以致台股漲幅不及亞股，但從成交量續降可知賣壓已經消化得差不多了，終場大盤 + 14 點，OTC 指數 + 0.37%。

這一周大盤成交量明顯放大但連續三天都卡在 10700 點附近震盪，漲勢明顯落後國際盤，也造成市場出現比較悲觀的 "高檔出貨" 或 "清明變盤" 之分析，然而就控盤邏輯而言機會不大，原因為：(1) 大盤本周爆量主因出在鴻海放量上攻（周一甚至創下歷史第三大量），亦即大盤爆量的內涵其實是屬於上攻量而非下殺量；(2) 大盤本周走法弱於 OTC 指數，換言之中小型股表現相對強勁，這點不符合 "拉大出小"、"撐指數、出股票" 的高檔出貨手法；(3) 本周長假賣壓出籠是可以事先預知的，但多頭控盤者卻 "明知山有虎，偏向虎山行"，撐著指數在波段最高檔，讓害怕變盤的市場投資人通通快樂獲利下車，難道是在做功德？

鑒於上述幾點理由且本周台股走勢一如原先預期，估計「下周台股仍屬於 "非盤即漲" 的偏多震盪局」。

＜第二季贏家全攻略＞

今年元月不斷提醒，更在農曆封關前分享 "年後多方口袋名單" 時一再強調「第一季是多頭的美好時光」，之後台股果真創下多年來「單季最大漲點」，大盤從 9300 點一路仰攻 10700 點，漲點約 1400 點，漲幅約 15%，倍數漲幅的個股更是一籮筐。

時序進入第二季，全球股市依然牛氣不墜，Fed 決策朝向鴿派發展、美中貿易爭端可望有解、短期困擾市場的最大利空 "殖利率倒掛" 也隨著美國 10 年期公債殖利率大漲應聲消失、美股距離去年的歷史高點更是近在咫尺，現階段台股法人大戶已展開新題材、新族群的布局，搭轎正是好時機。

第二季的大方向、大格局，以及國際股市分析、法人布局動向、選股策略... 等。

＜疾風知勁草、拉回吃到飽＞

現階段台股為多方控盤格局，長假前賣壓出籠也屬預料中事，盤勢遇壓仍是鎖定《未來強勢股》的好時機。

持股追蹤部分，今天《一尾活龍》創還原權息歷史新高，學員私房菜《8086 宏捷科》三月營收不如市場預期，但在利空之下回檔無量守年線，3/25 卡位的『運動大聯盟』族群之《金枝玉葉》、3/29 上車的《聖母瑪利亞》...，目前都保持強勢震盪，後續依照設定的移動停利點動作。

今日《(頂天立地)5289 宜鼎》獲利出場，資金立馬布局一檔 IC 製造股《智慧好夥伴》，主因是近兩週出現內資大咖悄悄布局跡象，且目前股價仍落在主力成本區附近。

＜強弱勢股＞

今日強勢股部分，受到比特幣單日一度暴漲 20% 激勵，挖礦概念股《6150 撼訊》率先漲停，《2399 映泰》、《2376 技嘉》、《24654 麗臺》... 同歡慶祝；PCB 族群《3037 欣興》連日大漲，帶動《2368 金像電》、《6108 競國》、《8046 南電》、《2313 華通》... 連袂攻高；被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》帶動族群走揚，惟《2327 國巨》、《2492 華新科》仍壓在下彎月線之下，以跌深反彈視之。

今日弱勢股仍多屬高基期股的漲多修正，如《6552 易華電》、《2383 台光電》、《3708 上緯投控》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。