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【華冠投顧】幸運星-趨勢不會一天成形，更不會一天改變。台股繼續飆股強強滾ING

※來源：華冠投顧

林幸蓉 分析師

焦點個股：2392 正崴、6150 撼訊、3037 欣興、6488 環球晶、6182 合晶

昨日道瓊跌 79 點，台股受美股且受清明節變盤說影響，開高後賣壓湧現，如 2317 鴻海今天休息，改由 2327 國巨、2308 台達電、1101 台泥拉盤，收盤上漲 14 點，成交量為 1,160 億！OTC 矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶守住穩盤，由 1795 美時、6173 信昌電上攻…… 收盤上漲 0.36%，成交量 352 億！

今天很多粉絲很恐慌的問老師……「聽說清明要變盤了？真的嗎？？」【幸運星格言】趨勢不是一天成形，更不會一天改變…… 多頭架構不變…… 無須擔心…… 因為就結構上來說，許多低基期的好股票開始表態囉…… 如 3/18 大怒神盤時，老師在節目中跟大家說「洗得越兇，將會漲得越猛！！」送大家 PCB 領頭羊是 3037 欣興，果然洗完今日繼續大漲，差一點又漲停板！…… 帶動其他 PCB 5340 建榮、2368 金像電、3390 旭軟、3321 同泰、3189 景碩上漲…… 記得嗎？3/19 幸運星擔心大家被每天開高走低的大怒神盤騙了，特別在節目中給大家「正面能量」鼓勵信心外，還免費贈送低基期的《灰姑娘飆股集》給大家！！特別叮嚀大怒神盤勿追追追…… 型態好的股票大怒神洗完，記得要逢低布局…… 果然灰姑娘飆股真的變白雪公主囉…… 白雪公主一號：【郭董 5G】2314 台揚昨天飆漲停！白雪公主二號【撼動人心】6150 撼訊今天飆漲停！！2019 年帶會員買進的個股都有穩定獲利！！如 9921 巨大 + 3217 優群 + 1795 美時今天又大漲了 + 3016 嘉晶 + 6173 信昌電 + 學員 3708 上緯投 + 1589 永冠 - KY 昨天又漲停 + 2392 正崴今天再飆漲停 + 2488 漢平…… 金光搶搶滾飆股集…… 也持續金光搶搶滾 ING

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

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