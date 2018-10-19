全球首部區塊鏈電影集資開跑 打造沉浸式娛樂生態圈

娛樂新創公司 SELFPICK 即將推出全球首部區塊鏈電影《聖人大盜》，群眾集資專案已於昨 (18) 日晚間正式展開，期望透過群眾募資活動，解鎖電影參與項目，讓觀眾跳脫單向的觀影者角色，深入參與電影拍攝過程，成為電影的「共創者」。

藉由群眾募資活動，每達一個金額門檻，就可以解鎖一個新的群眾參與項目，像是與劇中演員共讀劇本、為劇中角色命名，甚至決定之後角色外傳人物視角等，增進群眾參與體驗，也讓《聖人大盜》成為群眾共同參與的互動式作品。

SELFPICK 團隊自 2015 年拍攝網路影集《Mr.Bartender》起便持續創作，並將影集中的酒吧場景搬到真實世界，開啟了虛實整合的序曲。此次藉由《聖人大盜》進軍大螢幕，更將電影主軸的「區塊鏈」概念帶入真實世界中，讓群眾能藉由劇中 SELF 貨幣，體驗劇中場景並兼顧食衣住行育樂各項消費品牌，以此獲得額外獎勵，鼓勵人人成為電影生態圈的推廣者，創造共好生態。

《聖人大盜》預計今年 11 月底正式開拍，由創辦人徐嘉凱擔任導演，並重磅邀請知名電影人曾志偉、金馬獎年度台灣傑出電影工作者葉如芬共同監製，希望透過邀請更多同樣懷抱期待的群眾共同參與，拉大影視產業的無限可能。