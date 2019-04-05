〈鉅亨看世界〉不確定性重傷英國經濟

在公投脫歐之後，英國議會不斷告訴人們他們「不要」什麼，卻總說不清楚他們「要什麼」，這種懸而未決帶來的不確定性，已實實在在重傷了英國經濟。

高盛：每週損失 6 億英鎊

據高盛 (Goldman Sachs) 報告，自 2016 年英國脫歐公投以來，英國經濟成長每週就損失 6 億英鎊。

高盛表示，自 2016 年中之後，英國經濟的表現落後於其他先進國家，相對於公投之前的成長路徑，其 GDP 損失率接近 2.5%。

高盛估英國經濟的損失 (圖表取自 Yahoo Finance)

分析師 Sven Stehn 領導的團隊表示，不確定性是造成 GDP 損失的主要驅動因素，首先造成了投資的大幅下滑，隨後衝擊了個人消費的增長。而近期的情況，更造成不確定性再次上升。

高盛本身就是因為不確定性減緩投資的公司。高盛在英國原有大約 6000 名員工，執行長 David Soloman 在 1 月表示，自從公投脫歐之後，高盛就凍結了英國總部的人員招聘，脫歐讓投資此地變得困難。

英國受困，實際上也連帶影響了德國及法國的經濟發展，並引發全球對政治及經濟的擔憂，還有其他歐洲國家可能的脫離行動。其中，義大利及西班牙受此部分的衝擊最大。

高盛分析認為，如果英國留在歐盟，它可以恢復過去 3 年所有失去的經濟增長；如果是有序脫歐，至少也能扭轉大部分的損失，但如果硬脫歐，將打擊自身及鄰國經濟，英國 GDP 料將下降 5.5%，英鎊貶值 17%。

不確定性 = 經濟衝擊

英國商會得到幾乎相同的結論。他們近日針對 7000 家企業的調查發現，今年第 1 季經濟成長幾乎接近停滯，脫歐一事帶來的僵局，造成實體經濟的巨幅下滑。

截至今年 1 月的 3 個月間，英國的經濟成長是 0.2%，不確定性是帶來這些衝擊的致命傷，一個關鍵的因素是服務業的表現，這部分占英國 GDP 的 80% 左右。

梅伊無法說服議會通過其脫歐版本 (圖: AFP)

IHS Markit 調查顯示，由於英國脫歐的不確定性，企業紛紛延遲了招聘決策，因此服務業就業人數以 2012 年 2 月以最快的速度下滑。IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，由於 2 月英國經濟接近停滯，今年第 1 季經濟成長預計放緩至 0.1%。

表現在實質的經濟層面，除了房地產市場疲軟、汽車產量下滑，企業高層間也充滿悲觀氣氛。

根據 Nationwide 數據，第 1 季度倫敦房價與去年同期相比下跌 3.8%，這是自 2009 年以來，倫敦房價下跌幅度最大的一次。

EY ITEM Club 首席經濟顧問 Howard Archer 表示，英國脫歐和經濟上的不確定性，加劇了買家的謹慎態度。

英國的商業投資，在 2018 年第 4 季也下跌 0.9%，這是自全球金融危機以來，英國首次連續 4 季投資下降。根據汽車製造商和交易商協會數據，2018 年，英國汽車行業的新投資減少了一半。

企業高層最容易感受到這種氣氛的轉變。西門子英國執行長 Juergen Maier 週一發布公開信，表達對英國議會的不滿，並且說，脫歐的混亂破壞英國的商業環境，讓英國成為笑柄。

恐難逃重新大選命運

華爾街也充斥著悲觀看法。花旗表示，目前難以評估英國脫歐方式的可能性。

花旗認為，如果狀況無解，被迫重新大選，這只會增加不確定性，並強化蘇格蘭想要脫離英國的想法。

德意志銀行將英國在 4 月 12 日無協議脫歐的機率，上調至 4 分之 1。由於僵局仍在，英鎊看跌，並且最終可能重新大選。

英國工黨領袖 Jeremy Corbyn (圖: AFP)

德銀表示，新的選舉恐怕也難有正面效應，即使工黨獲支持增加，議會仍可能與 2017 年類似，沒有實質多數。

瑞銀 (UBS) 同樣認為，重新大選恐怕難以避免，保守黨或許想要取得更多的支持，以通過梅伊的脫歐協議。