【華冠投顧】盤後分析：節前觀望

劉彥良 分析師

明天開始就是清明四天連假，自然影響交投意願，成交量從前天的 1533 億元、昨天的 1336 億元，一口氣掉到 1163 億元。買盤縮手也導致台股上攻無力，但仍能抵抗長假前的獲利賣壓，指數全場幾乎都維持在平盤之上，最終上漲 14 點。

目前盤面上還是缺乏主流部隊，昨天轉強的工具機，今天雖然續漲但只有全球傳動 (4540) 漲幅較大，取而代之轉強向上的則是遊戲股如宇峻 (3546) 和昱泉 (6169)、挖礦概念股撼訊(6150) 和映泰 (2399) 等等，另外紡織成衣股如興采 (4433)、利勤(4426) 和廣越 (4438) 也拉出長紅棒。

PCB 族群今天也多檔出現上攻，如景碩 (3189) 自底部放量轉強、同泰 (3221) 和金像電 (2368) 整理過後亦有轉強跡象，至於欣興 (3037) 和旭軟 (3390) 則大漲再創波段新高。節目中分享的欣興既然已經大漲，那麼同樣吸引法人進駐的另一檔華通 (2313) 就有機會落後補漲，股價最近才剛越過下降壓力線和年線，同時外資和投信都在大買，股價還在低位階，故投資朋友可以持續留意。

個股維持輪動輪漲，選股上可以挑選今年營運具成長性且法人或主力在鎖碼的個股，就能逢低布局守株待兔，此外連假過後要留意月報的影響，這是每個月初必作的功課。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。