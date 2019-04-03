歐股盤前─梅伊將與工黨協商「軟脫歐」 指數期貨漲跌互見

英國首相梅伊希望與工黨黨魁柯賓 (Jeremy Corbyn) 協商，制定脫歐計畫，等同表態支持「軟脫歐」；今 (3) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 2 點 42 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.36%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.05 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.56%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.69%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.08 %，深證成指上漲 0.52%；南韓 Kospi 指數上漲 1.09 %，日經 225 指數上漲 0.97%；台股收漲 14.08 點，至 10704.38 點。

美國 2 月耐久財訂單月減 1.6%，跌幅小於預期 (1.8%)，但若扣除飛機項目，非國防資本財訂單則較前月下滑 0.1%，不如經濟學家預期 (增加 0.1%)。

受上述消息影響，週二美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌 79.29 點 (0.3%)，至 26179.13 點；標普 500 指數收漲 0.05 點，至 2867.24 點；那斯達克指數收漲 19.78 點 (0.25%)，至 7848.69 點。

第 9 輪美中高階貿易談判，將在美東時間週三，於華府登場；據傳貿易協議已來到最後階段，前景樂觀。

歐洲政壇消息方面，英相梅伊希望和工黨黨魁柯賓協商，制定脫歐計畫，避免英國在未達成協議的情況下，走上「硬脫歐」一途。

梅伊此舉，等同表態支持與歐盟維持密切關係的「軟脫歐」，一反過去極力反對脫歐後，與歐盟建立關稅同盟的立場。

梅伊日前與內閣大臣進行長達 7 小時的會議，並稱英國必須將脫歐時間延至 4 月 12 日之後，以化解危機。

世界貿易組織 (WTO) 週二發布最新報告，將 2019 年全球貿易成長，從先前預測的 3.7%，大幅下修至 2.6%，為 3 年新低。

WTO 秘書長 Roberto Azevedo 稱，美中貿易爭端，是導致全球貿易成長下修的主因，「緩解貿易緊張情勢，極為迫切，我們必須為全球貿易找出方向，才能應對各式經濟挑戰。」