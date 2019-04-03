緯穎優化產品線 全面升級旗下產品支援第二代Intel Xeon可擴充處理器

雲端伺服器大廠緯穎 (6669) 宣布，全面升級旗下包括 19 吋、OCP(Open Compute Project, 開放運算計畫)與 Project Olympus 等伺服器產品。該公司指出，上述產品將支援第二代 Intel Xeon 可擴充處理器，為工作負載優化提供卓越的性能和彈性。結合緯穎在高效率、高可靠度開放硬體專業，新一代的伺服器將可協助資料中心客戶以最佳整體擁有成本 (Total Cost of Ownership, TCO) 提高整體營運效能。



緯穎上月 27 日轉上市掛牌之後，蜜月期股價最高來到 398 元，週三 (3 日) 在五個沒有漲跌幅限制的交易日過後，首日呈現小跌狀態，最低來到 376.5 元價位，下跌 1.3% 或 5 元。



該公司目前以國際一線網路大廠臉書 (Facebook) 與微軟 (Microsoft) 為最主要客戶，今年上半年在客戶去年一波拉貨潮之後陷入盤整期，公司預計最快下半年業績有機會再啟攻勢。



目前緯穎優化其產品線，週三 (3 日) 宣布全面升級旗下 19 吋、OCP 與 Project Olympus 等伺服器產品。總經理洪麗甯表示，緯穎持續投資新技術以滿足下一代數據中心需求。旗下全系列產品升級至第二代 Intel Xeon 可擴充處理器，不但提升整體運算性能，還可更靈活因應來自 AI 人工智慧、大數據分析以及相關延伸應用所帶來的多樣化工作負載需求。