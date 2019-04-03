成功打入歐洲大品牌食物調理機供應鏈 全台、光聯Q2營運看俏

智慧家庭概念興起，白色家電走向智能化，中小尺寸面板結合觸控功能，附加價值提升，光聯 (5315)、全台晶像(3038) 雙雙打入歐洲大品牌食物調理機供應鏈，新品甫於第一季末開始拉貨，可望挹注第二季營運，全年成長態度明朗，股價同步放量攀高。該歐洲品牌食物調機原先係以光聯為主要供應商，近期傳出全台晶像也打入新一代產品，3 月開始可望開始交貨，訂單能見度持續至下半年，家庭應用產品比重可望由 10～15% 左右，攀升到 2 成，並帶動毛利率持續提升。



全台晶像前 2 月營收為 5.73 億元，年增率達 22.5%，食物調理機 3 月開始出貨挹注下，單月營收可望更進一步攀高，法人推估全年營收為 35 億元，年增率 24.5%，今 (3) 日股價上攻 16.2 元，創下 2011 年 3 月以來新高。



光聯原為該歐洲品牌調理機中小品牌供應商，第一季營收為 4.78 億元，連續四個季度守穩 4 億元，法人預期單季每股盈餘維持 0.4 元水準，今日股價走高到 25.65 元，創下 2017 年 6 月以來新高。