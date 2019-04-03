永豐餘搶衛生紙市場「厚」商機 拚高品質業績提升1成

永豐餘 (1907-TW) 旗下消費品實業今 (3) 日宣布，搶攻衛生紙市場「厚」商機，永豐餘消費品實業行銷總監顏靜雯表示，永豐餘看見民眾挑選衛生紙時不但在意柔軟度，也在意厚薄度，加上台灣的衛生紙消費愈來愈 M 型化，因此推出高品質新品「五月花厚棒衛生紙」，透過實體通路且導入電商的「陸空雙作戰」，預估有助今年高品質衛生紙業績提升 1 成。

顏靜雯表示，永豐餘家庭用紙台灣年產能為 10.8 萬噸，為楊梅、清水兩廠合計產能，永豐餘旗下三個品牌的家庭用紙，五月花、得意與柔情合計市占率約三成，各有不同的消費族群青睞。

顏靜雯表示，其中，五月花為高品質衛生紙，產品線多元，多個品項持續長銷熱賣，每年高品質衛生紙業務的營收、獲利平均都以一成穩定成長。

顏靜雯進一步指出，「五月花厚棒衛生紙」雖然價格更進階，但看好抽取式衛生紙市場逐年成長，根據市調發現，超過半數的衛生紙使用者在上廁所時會一次使用 2 抽以上衛生紙，且「五月花厚棒衛生紙」透過實體通路且導入電商的「陸空雙作戰」，預估有助今年高品質衛生紙業績維持提升一成。

得意則在中價位市場表現穩健；柔情走個性路線獲年輕族群共鳴。

顏靜雯指出，台灣家庭用紙市場一年市場規模約 100 億元，過去國人選擇商品多以價格取向，但近年來雖然仍有部分品牌以低價搶市，但國人對高品質商品的接受度逐年提高，台灣的衛生紙消費愈來愈 M 型化，因此，業者也藉由市場區隔避開價格戰，以提升自身的獲利。

永豐餘去年消費品實業兩岸營收為 111.3 億元，年增 6.5%，今年成長目標上看 10%。