光聯、全台轉型效應浮現 去年獲利倍增 盤中亮燈漲停

STN 中小尺寸面板廠轉型效應浮現，光聯 (5315)、全台晶像(3038) 去年獲利均較前年成長一倍，每股盈餘分別為 2.04 元、0.71 元，股息殖利率各分 7%、3.34%，帶動今 (26) 日股價連袂攻克漲停價位。光聯從手機消費中小尺寸面板模組，轉型博弈、白色家電等工控產品領域，並結盟荷蘭 Miortech 公司，Miortech 源自飛利浦的電濕潤顯示器技術 (EWD) 團隊，開發不自發光的反射式顯示器，有別於 LED 戶外看板，EWD 具備晚間低光害，白天顯示清晰等特性。



光聯中小尺寸產品打入歐系調理機客戶，去年營收為 18.2 億元，毛利率為 18.24%、稅後淨利由前年 1.06 億，成長到去年 2.11 億元，每股盈餘 2.04 元，日前宣布配息 1.5 元，以今 (26) 日 21.25 元平盤價計算，股息殖利率約 7%，股價攻克 23.35 元漲停價位，創下 2017 年 7 月 5 日以來新高。



全台晶像轉型中小尺寸 LCD、觸控貼合模組製造，STN 營收降至 28%，TFT 占了 33%、TFT 加貼合約 31%，以及貼合占了 6%，過去兩年工控產品比重均超過 5 成，去年營收為 28.18 億元，毛利率為 16.99%，稅後淨利 1.12 億元，亦較前年 5400 萬倍增，每股盈餘 0.71 元，每股配息 0.5 元，以今 (26) 日 14.95 元平盤價計算，股息殖利率約 3.3%，股價以 16.4 元跳空漲停開出，亦創下 2011 月 12 月 20 日以來新高。