〈工總投資高雄〉總投資額上看2000億元 華邦電600億元投資額居冠

全國工業總會今 (3) 日舉行「經濟起飛 高雄啟航」座談會，未來 3 年將有 34 家企業，共投資高雄逾 1598 億元，投資金額最多者為半導體與石化業，其中，投資金額破百億的企業中，華邦電以 600 億元的投資額居冠，而台塑集團將投資逾 116 億元，日勝生投資 370 億元，中石化投資 166 億元，未來總投資額可望超過 2000 億元。

工總理事長王文淵今日率領 203 位企業領袖，共同參與「經濟起飛 高雄啟航」座談會，包括台塑 (1301-TW) 董事長林健男、南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭、穩懋 (3105-TW) 董事長陳進財、力晶董事長陳瑞隆、中石化 (1314-TW) 董事長林克銘、台聚 (1304-TW) 集團董事長吳亦圭及聯華氣體董事長苗豐盛等。

工總秘書長蔡練生表示，在座企業家未來 3 年內，實際要投資高雄的包括 52 個項目，要投資高雄的企業家數有 34 家，累積投資金額超過新台幣 1598 億元，但實際投資金額將遠超過這個數據，未來絕對會超過 2000 億元。

其中，台塑集團共將投資 7 個項目，總金額共達 116.48 億元；華邦電 (2344-TW) 除路竹廠將投資逾 3000 億元外，未來 3 年還將投資高雄 600 億元；台聚集團將投資 2 個項目，金額約 49.7 億元；日勝生 (2547-TW) 將投資 4 個項目，總金額 370 億元；中石化將投資 3 個項目，總金額 166 億元；台船 (2208-TW) 投資 7 個項目，總金額 44.58 億元；台灣增澤將投資 100 億元建置廢棄物焚化爐；南六 (6504-TW) 投資 35 億元，建置醫療與生技產品營運中心。

蔡練生指出，在逾 1000 億的投資中，投資金額最多者為半導體與石化業，而其他產業還包括環保工程、造船、生技、建材、都市更新、氣體、物流等，投資領域相當廣泛，盼能帶動高雄未來產業發展。

不過，蔡練生也說，高雄都市計畫委員會已決定將大社工業園區降為乙種工業區，將使台灣石化業面臨斷鍊危機，盼市府團隊能儘速協助解決。