宇峻《英雄傳說：星之軌跡》獲中國遊戲版號 擬第三季上市

宇峻奧汀 (3546) 旗下《英雄傳說：星之軌跡》取得中國大陸監管單位版號，這將是中國凍結遊戲版號後，第一家拿到的台灣遊戲公司。據了解，在取得遊戲版號後，該款遊戲最快第三季可望在中國上市，屆時宇峻可望享有營運分潤及授權金。2018 年中國監管單位無預警凍結遊戲版號發放，使得部分台灣遊戲廠商無法順利將旗下產品在中國上市。



宇峻去年 11 月 13 日在台推出《星之軌跡》新手遊，成績表現相當不錯，也讓宇峻去年獲利成長逾一成，每股盈餘 4.62 元，該款遊戲預計今年 5 月會在日本推出。



宇峻表示，二次元題材本來在日本就相當受歡迎，加上日本遊戲人口多，且 ARPU 值 (每用戶平均收入) 高，預期若《星之軌跡》在日本市場取得好成績，將可望為宇峻營收帶來挹注。



此外，中國國家廣播電視總局政府網站中顯示，宇峻授權北京暢遊的《英雄傳說：星之軌跡》獲中國大陸監管單位版號，這將是中國凍結遊戲版號後，第一家拿到的台灣遊戲公司。