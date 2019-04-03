美、台、陸釋大單 凌華Q1業績淡季不淡 獲利可望翻兩番

IPC 廠凌華 (6166) 在美系客戶以及台系 LED 設備客戶釋出大單之下，首季業績淡季不淡，3 月營收有機會達單季高峰，季營收上探 26 億元，創同期新高，同時毛利率、營益率上揚，帶動季獲利將較同期翻兩番，EPS 上探 0.3-0.4 元。凌華今年整體營運邁出谷底，從去年第四季已見到曙光。上季營收突破 30 億元大關，刷新紀錄，因致力撙節費用，單季營益率回升到 4.4%，為 5 季新高，單季 EPS 跳升到 0.54 元，帶動全年 EPS 守穩 1 元大關，來到 1.12 元，而公司派偏多，董事會決超額配息 1.3 元。



而凌華暢旺的訂單延續到今年，首季美系網通主要客戶釋出大訂單，法人估計金額較同期有 2-3 倍的增長，美系量測自動化以及台系 LED 設備準系統訂單也較同期增長約逾五成，而中國大陸市場亦有斬獲，取得電廠基礎建設訂單，成為首季業績淡季不淡的動能之一。



該公司前兩月營收達 16.28 億元，較同期大增 18.12%，預估 3 月業績有機會超過元月的 9.65 億元，拉升首季營收上探 26 億元，較同期成長約 15%，並創同期新高。在經濟規模效應之下，加上原料價格下跌，首季的毛利率有望回升到逾 36%，而撙節費用效用持續發揮，營益率也轉佳，帶動獲利增長，EPS 上探 0.3-0.4 元，較之同期的 0.1 元回升逾 2 倍。



資料顯示，對技術投資一向不遺餘力的凌華，近年在不偏廢工業物聯網 (IIoT) 商機的搶攻下積極撙節費用，整體費用從 2016 年的 35.71 億元高峰至去年 34.37 億元，下降逾 1 億元。