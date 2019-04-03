史上首見！美國網路購物占總銷售額比率超越實體店面

由亞馬遜 (AMZN-US) 領導的網路購物在 2 月創下新的里程碑。根據美國商務部本週發布的報告，美國「非店面」或網路零售額的總市場占比有史以來首度高於一般銷售額。

Bespoke Investment Group 共同創辦人 Paul Hickey 在週二給客戶的報告中公布這項統計，他說，「多年來網路和行動購物時代已經成為『一股狂熱』，但 2 月零售銷售報告凸顯了多年以來，網路購物成長達成許多重要里程碑。」

被稱為「點擊經濟」的網購產業在過去 20 年中一直在慢慢奪取市占率。根據美國商務部的統計，其總量從 1990 年代末的不到 5% 上升到 2019 年的 12% 左右。今年 2 月，網路銷售僅次於實體店面。3 月非零售店零售額佔總銷售額的 11.813%，而一般商品則為 11.807%。可以肯定的是，當包括汽車和餐館銷售在內的其他類別時，實體店面的銷售額會更高。

Hickey 在報告中表示，「我們必須將統計數字精算至小數點後 3 位，因為兩者的差距非常小，但若以圖表趨勢來看就很清楚；每個產業的總銷售比例顯然是往相反的方向發展。」

（圖: Bespoke Investment Group）

網路銷售目前是整體第四大類別，2 月的調整後銷售額約為 598 億美元。汽車和零組件佔比最大，約佔所有零售支出的 20%。食品和飲料店鋪銷售、餐館和酒吧銷售額各佔約 12%。

電子商務巨頭亞馬遜一直是將零售業務轉向網路的主要推動者。

Hickey 指出，「亞馬遜 Prime 一直是個很大的推動因素，因為人們不再考慮運費問題，這是個很大的關鍵因素。」「多年來持續演進的整體趨勢將會繼續下去。」

美國 2 月零售總額下降，這是美國經濟成長放緩的最新跡象。隨著美國人減少購買家具、服裝、食品、電子產品和家用電器，零售額下降 0.2%。《路透》調查的經濟學家原本預計 2 月零售額將增加 0.3%。