三大動能加持 閎康今年營收有望續創歷史新高

半導體檢測分析廠閎康 (3587) 受惠於先進製程推進，加上布局兩岸效益顯現，去年獲利穩健走揚近兩成，並配息 3 元，展望今年董座謝詠芬看好今年營運續揚動能，外資圈預期，雖然大環境有逆風，但三大動能加持，閎康今年營收將有機會續創歷史新高。閎康昨日參加櫃買中心法說，由董座謝詠芬親自出席，針對今年營運，即使中美貿易戰對大環境造成很不好的影響，並導致終端買氣縮減，但謝詠芬透露，貿易戰會讓大陸加快自己在半導體產業的自主性發展，公司會是直接受益者。



謝詠芬分析公司今年成長動能，其一，大陸 IC 設計業者，包括海思等跨向先進製程，這讓閎康直接受益，而新的大陸晶圓廠開出，閎康接單不斷增加。第二台積電今年 7 + 奈米將量產，5 奈米進入持續研發階段，而 3 奈米也導入初期研發，這讓材料分析、可靠性分析等需求強勁。



第三，汽車電子正夯，不論電動車、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、自駕車等汽車應用晶片需求強勁，絕緣閘雙極電晶體 (IGBT)、蕭特基電晶體等車用類比 IC 的檢測分析訂單快速成長，另外感測器與電源管理晶片等檢測訂單也持續增量，閎康在汽車電子布局效益將開始顯現，此外閎康也會在第二季將配合日本車廠前往設立實驗室，協助加速 SiC 等新一代材料開發。



閎康去年合併營收達 20.81 億元，創年度歷史新高，年增率 22.1%，毛利率達 31%，營業利益 3.14 億元，較前年成長 14.2%，去年歸屬母公司稅後淨利達 2.57 億元，較前年成長 19.4%，每股淨利 4.13 元，配息 3 元，今年展望樂觀，外資圈估算，閎康營收可望續創年度歷史新高，每股獲利 4.5 元起跳。