元晶擬減資彌補虧損 減資比例34%

太陽能廠元晶 (6443-TW) 董事會今 (12) 日通過決議，為強化公司財務結構以利整體營運發展，擬辦理減資以彌補虧損，預計消除股份 1.62 億股，減資比例約 34.15%，並將辦理現增發行新股 5000 萬股，增資資金將用於擴增下游模組產能與電站投資。

元晶董事會今日通過擬辦理減資以彌補虧損，消除股份約 1.62 億股，減資比例約 34.15%，減資後股本降至 31.4 億元，此次減資除將過去累虧一次彌補，以健全公司財務結構外，也可順勢告別去年的營運艱辛情況。

元晶指出，目前國內太陽能終端市場處於供不應求狀態，從去年第 4 季起，公司模組接單就已爆滿，且近 2 個月營收都維持在約 3.7 億元水準，訂單能見度也看至第 2 季後，包括電池與模組廠，均在農曆春節時全員加班以因應市場需求，且第 2 季起國內又有大型地面電站陸續動工，對今年國內太陽能下游市場需求樂觀看待。

因此，除辦理減資以彌補虧損外，元晶董事會今日也通過，擬辦理現增發行新股 5000 萬股，增資資金將投入擴增下游模組產能與電站投資，由於屏東模組廠已連續數月滿載，為因應客戶需求將增購機台，使年產能由目前的 500 至 600MW，擴增至 1GW。

除擴產外，元晶去年得標的台糖滯洪池電站開發案，也將在今年開工，總裝置容量近 60MW，投資金額將達 30 億元。

元晶表示，此次減資與現增是為延續營運轉型所需，由原本的電池生產，轉型至獲利較高的下游模組出海口與電站開發投資，為公司重要的里程碑，並將使整體財務狀況更健全，朝獲利邁進。