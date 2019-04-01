恒生指數週一收漲1.8% 自去年低點已漲20% 重回技術性牛市

花了一季的努力，香港股市終於跟上 A 股的腳步，慶賀牛市的到來。

香港恒生指數週一 (1 日) 收漲 1.8%，收於 29502.64 點的關鍵點位上方，創去年 6 月 21 日以來新高。剛結束的上一季，恒指剛寫下近 10 年最佳的單季表現，今天再躍升之後，較去年 10 月低點反彈達 20%，正式邁入技術性牛市。

港股國企指數今收漲 1.56%，報 11557；恆生紅籌指數收漲 0.95%，報 4723.60 點。

恒指自低點漲幅達 20%

在經歷了去年的大跌之後，陸股市場風險偏好首先轉變，加上全球各地央行立場轉向鴿派，為這次的牛市奠定基礎，也幫助投資人漸漸重返香港股市。

而今天消息面更是偏向多方，中美貿易談判繼續有進展，加上 3 月官方中國製造業 PMI 回升至 50.5，優於預期，顯示中國經濟有止穩跡象，消息刺激中港兩地股市強升。

個股方面，藍籌股大多上揚，騰訊 (0700-HK) 收報港幣 365.4 元，漲幅達 1.2%。建設銀行 (0939-HK) 收報 6.9 元，升 2.5%。中國平安 (2318-HK) 收報 89.85 元，揚 2.2%。中國移動 (0941-HK) 獨憔悴，收跌 2.4%。

儘管 3 月澳門博彩收入負增長，但是依然好於市場預期，刺激港股博彩類股走高，大漲 5.34%。永利澳門收漲 7%，銀河娛樂大漲近 6%，凱升控股升 10%，勝龍國際收漲 7.88%。

騰訊控股今收漲 1.11%，報港幣 365 元，成交金額超 54 億港元。今年以來，騰訊已漲超 17%，總市值來到港幣 3.4749 兆元。