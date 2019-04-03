貴金屬盤後─股市整理 黃金小幅收高1.20美元

黃金期貨週二小幅收高。週一，中美兩國公布製造業數據強勁，引發股市上漲，黃金則受到壓力。

6 月黃金上漲 1.20 美元，或近 0.1%，收於每盎司 1295.40 美元。5 月白銀下跌 3.8 美分，或 0.3%，至每盎司 15.061 美元。

週一，中國公布製造業採購經理指數回穩，美國供應管理協會 (ISM) 亦公布製造業指數較預期強勁，股市因而大幅上漲。今日股市則遭遇壓力。

週二，美國公布 2 月耐久財訂單四個月來首度下降。企業投資持續疲軟，反應美國經濟減緩。

美國商務部公布，2 月耐久財訂單下降 1.6%，主要係因商用飛機及國防類硬體訂單大幅下降。分析師預估 2 月耐久財訂單為下降 2.1%。

分析師說，短期內，黃金可能進一步下跌。但中長期而言，黃金仍看漲。英國脫歐的政局風險，中美貿易談判的不確定性，及鴿派的聯準會 (Fed)，可望持續支撑黃金。短期內，黃金可能測試 1280 美元支撑，漲勢而言，必須突破 1300 美元，才能引進多頭進場。

其他金屬交易方面，6 月鈀金上漲 8.50 美元，或 0.6%，收於每盎司 1400.30 美元。7 月白金上漲 2.80 美元，或 0.3%，收於每盎司 852.50 美元。

5 月銅下跌 1.90 美分，或 0.6%，收於每磅 2.9055 美元。