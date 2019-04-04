貴金屬盤後─美元轉弱 但中美貿易談判推升風險胃口 黃金收盤少有變動

黃金期貨週三收盤少有變動，中美貿易協商有所進展，推升了股市胃口，削弱黃金的避險買盤，但美元疲弱，則提供了黃金支撑。

6 月黃金下跌 10 美分，不及 0.1%，收於每盎司 1295.30 美元。5 月白銀上漲 4.1 美分，或 0.3%，收於每盎司 15.102 美元。

ADP 公司今日公布美國私人企業 3 月新增就業 12.9 萬人，低於分析師預估的 16.5 萬人，亦低於 2 月的新增 19.7 萬人，對美元構成壓力。

美元指數下跌 0.3%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

黃金多頭說，全球債券殖利率本週雖然反彈，但今年以來的跌勢，仍有助支撑黃金。

分析師說，債券殖利率下降，換言之，持有黃金的機會成本較幾個月前下降。黃金上週的跌勢，是因去年 8 月以來，價格大幅上漲。黃金需要回檔整理，才能再引進逢低買盤。

其他金屬交易方面，6 月鈀金下跌 22.20 美元，或 1.4%，收於每盎司 1378.10 美元。7 月白金收高 21.70 美元，或 2.5%，至每盎司 874.20 美元。5 月銅上漲 4.3 美分，或 1.5%，收於每磅 2.9485 美元。