美股盤中─週一大漲後 回檔整理 道瓊下跌130點

美國股市週二中場下跌，投資人消化昨日的強勁漲勢，Walgreens Boots Alliance 公司股價下跌，亦壓抑了市場氣氛。道瓊一度下跌逾 130 點。

台北時間 00:19

道瓊工業平均指數下跌 97.43 點或 0.37% 至 26160.99。

Nasdaq 指數上漲 4.47 點或 0.06% 至 7833.38。

S&P 500 指數下跌 2.65 點或 0.09% 至 2864.54。

消費股下跌 0.7%，為 S&P 500 指數中，表現最差類股。原物料股上漲 0.2%，為唯一上漲類股。

週一，美國股市大幅上漲。中美兩國製造業數據強勁，帶來利多。

數據顯示，美國製造業活動擴張，自 2016 年底以來的最低水準反彈。另有報告顯示中國工廠活動亦反彈，以八個月來最快的速度擴張。

這些數據使得債券殖利率於週一上升，進而拉抬了銀行股。週二，殖利率小幅下降，10 年期債券殖利率報 2.47%。

週二公布的數據顯示，2 月資本財訂單下降 0.1%，分析師預估為持平。

週一的漲勢擴大了 2019 年的漲幅，2019 年以來，S&P 500 上漲逾 13%。但分析師說，未來，股市恐難進一步上漲。全球經濟必須維持強勁，才能消除經濟衰退的擔憂。預期未來經濟與企業獲利成長將進一步下滑。

Walgreens Boots Alliance 股價大幅下跌，亦壓抑了週二的股市。該道瓊成份公司公布獲利較預期疲弱，並調降 2019 年獲利預估，其股價大跌 12.3%。

美國企業第一季財報即將陸續公布，預估 S&P 500 企業第一季獲利較去年同期下降近 4%。

分析師說，美國已連續五季，企業獲利成長達二位數。本季預期小幅下滑。