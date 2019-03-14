網家與日本樂天結盟 P幣和樂天點數將有累積互換機制

電商集團網家 (8044-TW) 今 (14) 日與日本樂天簽訂合作協議，組成策略聯盟，將允用雙方各自擁有的大量會員和跨足多領域的服務內容，推動顧客忠誠計劃，並建立雙方的 P 幣和樂天超級點數相互累積和兌換機制。

網家董事長詹宏志指出，點數互換機制、跨境電商和電子書服務只是第一步，未來真正要完成的工作是將雙方二個生態圈的所有服務無縫接軌。

在此次雙方簽訂合作協議後，PChome 的 P 幣和樂天的樂天超級點數可相互累積使用，也將同步擴展台灣和日本間的跨境線上交易，台灣消費者可透過 PChome 旗下的露天拍賣，體驗與日本同步流行、中文界面購買、在地金流和日本直送台灣等便利的跨境電商服務。

此外，台灣樂天信用卡優惠將同步在 PChome 的購物網站上進行推廣，PChome 也將在 PChome24h 購物銷售樂天的 Kobo 電子書閱讀器，並提供全台保證 24 小時送貨服務。

網家說明，過去網家透過生態圈已成功推升會員回購率 60%，並透過點數擴大與更多品牌結盟合作，尤其近來積極推動的 pi 錢包服務，是網家將服務延伸到線下的重要途徑。

在過去 10 年，樂天在台灣的在地業務已從單一的電商市場服務發展成樂天市場、樂天旅遊、樂天信用卡、樂天 Kobo 電子書、Rakuma 樂趣買和 Rakuten Insight 線上問卷調查的 6 種不同服務。