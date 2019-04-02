〈兆豐金法說〉兆豐金每股可望配發1.6元現金股息 現金殖利率上看6%

兆豐金 (2886-TW) 今 (2) 日召開第 4 季法說，去年稅後純益 280.93 億元，每股稅後純益(EPS)2.07 元，法人關注今年現金股息是否高於去年的 1.5 元，兆豐金僅說，今年股利政策，不會讓股東失望。

法人推估，以兆豐金往年盈餘分配率 8 成估算，預估今年每股約可配發 1.6 元的現金股息，以兆豐金今天收盤價 27.85 元估算，現金殖利率約 5.7%。

兆豐金去年稅後純益 280.93 億元，年增幅 9.2%，每股稅後純益 (EPS)2.07 元，

法人關注今年現金股息是否可望超越去年每股 1.5 元。兆豐金對此回應，目前法定盈餘公積雖已達標準，無須再額外提列，但為厚實資本，因應未來風險，今年仍會繼續提存法定盈餘公積。

大同旗下的華映與綠能兩家子公司因財務危機將陸續下市，也連帶波及銀行團授信品質，子公司兆豐銀對華映曝險餘額約 5 億元、綠能曝險逾額約 1.8 億元。

兆豐銀表示，目前對華映 5 億元授信餘額已經全數提列備抵呆帳，綠能也已提列 1.2 億元，受到華映與綠能授信案影響，連帶弱化兆豐銀的資產品質，根據兆豐銀揭露資料，截至去年底呆帳覆蓋率還有 1120%，今年 2 月呆帳覆蓋率已經降至 851.39%，逾放比也從去年底的 0.14% 上升至 0.2%。

兆豐銀去年的獲利動能來自於淨利息與手續費收益貢獻，其中淨利息 380.96 億元、年成長 6.2%，手續費主要靠財富管理挹注去年全年收益 96.59 億元、年增 1.4%。



