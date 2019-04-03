盤前財經大事搶先讀2019年4月3日

今日操盤前瞻

台灣 3 月外匯存底

美國 3 月 ADP 就業變動

劉鶴抵美進行貿易談判

兆豐金每股可望配發 1.6 元現金股息 現金殖利率上看 6%

兆豐金 (2886-TW) 昨 (2) 日召開第 4 季法說，去年稅後純益 280.93 億元，每股稅後純益 (EPS)2.07 元，法人關注今年現金股息是否高於去年的 1.5 元，兆豐金僅說，今年股利政策，不會讓股東失望。閱讀全文...

大同集團負債高達 1854 億元 授信曝險總額 570 億元

大同 (2371-TW) 集團旗下綠能、華映將接連下市，兩家公司約 31 萬股東手中股票都將成為廢紙，昨 (2) 日爆出大同集團整體負債高達 1854 億元，外界擔憂大同集團還有未爆彈，其整體曝險也備受矚目；對此，金管會統計，大同整個集團授信總額為 570 億元，其中包含華映、綠能授信，而國銀對華映、綠能已提列 51 億元備抵呆帳。閱讀全文...

4% 高宣告利率保單 bye 保戶怎麼挑選保單？

4% 的高宣告利率保單絕跡，讓許多只聽信業務員「話術」而對宣告利率有迷思的投資人頓失所依，到底在沒有了高宣告利率後要怎麼挑保單？壽險公司主管表示，投保前，投資人應該搞懂 3 種利率，IRR(內部報酬率) 才是最重要數字。閱讀全文...

IMF 總裁警告：全球經濟成長已失去動力

週二 (2 日) 國際貨幣基金組織總裁 (IMF) 拉加德 (Christine Lagarde ) 表示，鑑於聯準會更有耐心的貨幣政策和中國的刺激措施，儘管全球經濟已失去動力，但將避免經濟衰退。閱讀全文...

一週罵三回 川普打電話罵鮑爾：礙手礙腳

儘管 Fed 近日已投川普所好，停止升息與縮表，但仍止不住川普炮火，直罵 Fed 阻礙經濟和股市。單就過去一週，川普就三度痛斥 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)，聲稱倘若不是 Fed 過去升息 3 次，經濟成長和股市的表現都會更好，美國預算赤字也會增加得少一點。閱讀全文...