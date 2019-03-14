〈兆豐金拚消金〉兆豐銀攜手統一獅發聯名卡 全行信用卡流通卡數要衝85萬張

兆豐金 (2886-TW) 主要子公司兆豐銀行力拚消金，積極進行跨業聯名合作，繼 Gogoro 後，今 (14) 日宣布與中華職棒統一獅合作發行聯名卡，目標首年要發 2 萬張，兆豐目前流通卡數約 77 萬張，盼今年全年拉高到 85 萬張。

兆豐金今天與統一獅舉行「統一 7-ELEVEn 聯名卡」簽約記者會，兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順致詞說，中華職棒今年邁入第 30 個年頭，是深受國人喜愛的國球運動，兆豐銀除了與統一獅發行聯名卡，瞄準統一獅 16 萬名球迷，雙方也會進行 4 年 4,200 萬元的廣告贊助。

兆豐銀信用卡處處長林中象表示，兆豐近年來積極發行信用卡，包括專攻網購族的「e 秒刷」主打 4% 高額回饋率，流通卡量已達 14 萬張，是銀行主力卡種之一，與電動機車龍頭 Gogoro 合發的聯名卡，半年內也衝破 3 萬張，新發行的統一獅聯名卡，首年目標 2 萬張。

兆豐銀主管說，兆豐銀獲利來源主要靠企金貢獻，過去企金獲利高達 9 成，消金業務僅 10%，今年希望在產品多元化挹注下，將消金獲利貢獻拉高至 15%。

兆豐「統一 7-ELEVEn 獅聯名卡」回饋方式與統一獅戰績連動，只要統一獅贏球，卡友在贏球當天刷卡一律可享紅利加碼 3 倍，平假日到統一相關通路消費，同樣也有紅利 3 倍加碼優惠。此外，持聯名卡購買例行賽，內野門票平日 5 折、假日 7 折。