洋華重啟玻璃觸控產線 挹注今年營運動能 光電部門目標全年轉盈

洋華 (3622) 於今 (2) 日召開法人說明會，其透過投資穩定配息金融股、機電業務穩住營運腳步，去年稅後淨利 1.19 億元，順利轉盈，終結連續六年虧損命運，每股稅後盈餘 0.79 元，光電本業仍會提升工控比重，並重啟玻璃觸控產線，以期光電部門全年營收達 7 億元損益兩平水位。洋華仰賴業外投資挹注，去年稅後得以轉盈，惟其營業虧損由前年 7300 萬元，擴大到去年 1.1 億元，主要全年營收降至 7.39 億元，年減率 17.34%，減少部份均為手機、平板電腦消費電子觸控產品，光電部門營收減少，而固定成本攤提墊高造成本業虧損擴大，若以部門別來看，機電營收為 3.13 億元、光電為 4.25 億元，工控產品占光電營收比重上升到 58%。



為了提升光電部門營收規模、改善營運，洋華持續增加大尺寸觸控供應，可供應尺寸別為 1～15 吋、15～16 吋、21 吋、32 吋、65 吋等產品，應用別涵蓋了提款機、運動器材，洋華董事長白志強說，去年底到今年初，增加玻璃濺鍍、表面處理投資，主要卡位工控產品抗炫、防污的需求，並搭配 LCM、貼合，今年可望開始貢獻營運。



光電本業慘澹，洋華以投資金融股獲取穩定現金流，截至去年供備出售金融資產約 19.5 億元，投資高殖利金融股兆豐金 (2886)、第一金(2892)、合庫(5880)、台企銀(2834) 等。



另外，洋華也活化越南、東區商用不動產，其越南面積為 8 千平方米，已出租給韓國業者，今年則會新增大陸承租方，而東區不動產除了保留自用辦公室部份，也會出租。

