亞泰影像去年獲利創新高 年增12% EPS達4.66元

亞泰影像 (4974-TW) 今 (11) 日舉行旺年會，董事長賴以仁於會中表示，亞泰影像 107 年自光結合併營收約 36.75 億元，毛利率 14%，營業淨利約 3.43 億元，稅後純益約 3.38 億元，受惠台幣及人民幣貶值產生匯兌收益，獲利年增率 12%，基本每股盈餘 4.66 元。

依亞泰影像自結數推算，去年第 4 季營收 7.89 億元，稅後純益 6210 萬元，季減 40.91%，年減 17.2%，單季每股純益為 0.85 元。

賴以仁表示，集團將持續擴大緬甸生產基地，發揮最大營運效益，並以更靈活的策略、更優質的服務，滿足客戶各種需求，成為客戶最佳合作夥伴。



去年亞泰影像緬甸廠第三條生產線成功擴建完成，充分展現經濟效益的規模，因應美中貿易戰爭，緬甸廠將成為客戶最佳生產基地；展望今年，緬甸廠積極扮演公司未來發展重心之一，且將持續擴大緬甸生產基地，發揮最大的營運效益。

亞泰影像挾核心影像感測技術優勢，積極拓展產品多角化策略，其中掃地機器人感測模組已在中國量產出貨；亞泰影像表示，今年起更將開發以 CIS Sensor 為主軸，更具性價比的產品應用於掃地機器人，持續布局多元產品應用。