嘉聯益(6153)、台郡(6269)、華邦電(2344)、亞泰(4974)、高端(6547)

嘉聯益 (6153)：受惠美系主力客戶新機啟動拉貨，9 月營收創近 4 年來新高，5G 通訊技術高成長，將帶動 LCP 軟板天線需求大增，加上觀音新廠已有營收貢獻，未來營運具成長動力。股價開高走高，突破短期均線，挑戰 40 元關卡。

台郡 (6269)：第 3 季旺季效應，單季獲利超越上半年總和，EPS 達 3.22 元，但累計前 3 季獲利年減 17.4%，此外，已提前為 5G 應用需求及新材料布局。股價進行築底走勢，反彈站上 5 日及 10 日線，上檔月線及 80 元具反壓。



華邦電 (2344)：本業獲利持穩，加上所得稅利益入帳挹注，第 3 季獲利改寫 18 年來的新高，累計前 3 季淨利年增逾 7 成，並已超越去年全年度獲利，EPS 達 1.65 元，將積極布局車用、智慧音箱領域，激勵股價跌深反彈。



亞泰 (4974)：影像感測器(CIS) 模組廠，第 3 季出貨旺季，加上匯兌收益，累計前 3 季稅後純益 2.76 億元，年增 22%，EPS 為 3.81 元。股價跳空開高，一度突破 20 日均線，有利轉為擴底整理走勢。



高端疫苗 (6547)：與中國大陸海王集團簽署戰略合作協議，針對腸病毒疫苗直接在大陸送藥證申請，最快明年完成臨床、後年上市，創下台灣腸病毒疫苗在大陸銷售的首例。股價開高站上月線，為少數保持在所有均線之上的個股，前波高點在 41.9 元具反壓。

