本業虧損縮減＋業外挹注1.2億 洋華Q3 EPS 0.79元 股價突破季線反壓

洋華 (3622) 第三季高壓交連 PE 電力電纜附屬器材出貨挹注，單季營收為 2.56 億元，季增率 12.77%，營業虧損由前一季 1800 萬，降至 1100 萬元，股息收入挹注業外 1.2 億元，稅後淨利為 1.19 億元，每股盈餘 0.79 元，前三季稅後淨利為 1.31 億元，由虧轉盈，每股盈餘 0.9 元，財報題材激勵，今 (15) 日股價開高直奔 16.75 漲停價位，突破 16.44 元季線反壓。洋華第三季營收為 2.56 億元，高壓交連 PE 電力電纜附屬器材、觸控面板，分別為 1.26 億以及 1.28 億元，營收規模放大，毛利率攀升至 19.03%，較前一季增加 1.04 個百分點，營業虧損縮小。



洋華淡出手機、平板電腦消費型觸控領域，發展工控 (含家電)、整機系統等產品，今年工控營收比重將由去年 35-40%，提高到 55%，消費性產品則 25-30%，若以前三季營運表現來看，洋華今年轉盈機會相當高。



截至第二季為止，洋華帳上其他綜合損益按公允價值入帳金融資產仍有 18.4 億元，主要投資有配息能力金融股兆豐金 (2886)、第一金 (2892)、合庫 (5880)，以及部份黃金存款，相關投資配息成為挹注業外主要來源。

