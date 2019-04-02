澳洲央行宣布維持利率不變 強調就業數據良好

澳洲央行週二 (2 日) 維持利率不變，並強調就業數據良好，似無意追隨全球降息與寬鬆腳步。澳洲基準利率仍維持低點 1.5%，符合市場與經濟學家普遍預期。

央行總裁 Philip Lowe 表示，央行將持續監控經濟情況，並制定貨幣政策，以支持經濟的可持續性成長，並達成預定通膨目標。

澳洲央行自 2016 年年中以來，就一直維持目前的利率水準。央行聲明中說，澳洲目前勞動市場依然強勁，並有望減少失業與實現通膨回歸的目標上取得進展，儘管可能需要以漸進方式達成。

澳洲目前較大的挑戰在於貸款疲軟、房地產市場陷入困境，致使消費降溫。

雪梨房價目前較 2017 年中的峰值，已下挫 13.9%，是 1980 年代初期以來的最大降幅，墨爾本房價也較 2017 年 11 月的高點下跌 10.3%。

澳洲經濟自去年下半年後幾乎停滯，年成長率由上半年的 4% 降至 1% 左右，也使有關年底前降息的猜測增加。

上週紐西蘭央行放棄原本的中立立場，宣布降息 1 碼，讓市場感到驚訝。全球主要央行美國聯準會、歐洲央行、日本央行，均釋放至少不再收緊或寬鬆信號。

雖然處在全球經濟成長放緩的壓力下，分析師預期，澳洲更可能透過財政刺激，而非降息來應對挑戰。特別是總理 Scott Morrison 政府 5 月將面臨大選，並在民調領先，有望藉此爭取支持。