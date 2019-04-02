工具機市況落底回溫 族群紛攻漲停創逾4個月新高價

工具機族群今 (2) 日受惠產業市況可望從首季的落底回溫，由全球傳動 (4540-TW) 與直得 (1597-TW) 領軍強攻漲停，全球傳動創近 4 個月新高，直得也創近半年新高，上銀 (2049-TW) 盤中漲幅逾 8％，創近 8 個月新高，亞德客 - KY(1490-TW) 也一度大漲超過 8%，寫下近 9 個月新高價，惟午盤後在賣壓出籠下，股價大幅修正往平盤靠攏。

全球傳動指出，目前下游庫存已去化至合理水位，訂單展望出現改善跡象，且從去年第 4 季 ASP 下降 1 成後，今年初以來，線性滑軌與滾珠螺桿價格已持穩，急單需求也湧現。

法人認為，全球傳動 3 月營收可望走出 2 月低檔，第 2 季營運可望優於第 1 季，而下半年也會優於上半年。從訂單動能改善與下游庫存去化至合理水位來看，法人指出，自動化產業已有所改善，3 月起產業已出現庫存回補需求，顯示市況正走向觸底反彈。

而上銀董事長卓永財在年初時就曾指出，第 1 季受到大環境需求趨弱，加上淡季影響，營運將較去年第 4 季衰退，第 2 季雖不會明顯回溫，但預期將優於第 1 季，預期下半年在市場庫存去化告一段落，加上新設備需求帶動下，營運表現將優於上半年。

