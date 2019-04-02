法人看好TaylorMade追加訂單 明安Q2不淡 股價一度大漲逾4%

明安 (8938) 在出貨旺季加持下，2019 年前 2 月營收 24.53 億元，年增 31.88%。法人指出，高爾夫球具品牌客戶 TaylorMade 新品暢銷，有望釋出追加訂單，預期第二季淡季不淡。今日開盤呈現漲勢，盤中一度漲至 41.6 元，漲幅 4.65%。每年第四季至隔年第一季是高爾夫球桿頭代工廠出貨旺季，明安受惠旗下主力品牌客戶 TaylorMade、Callaway 推出新品鋪貨，2018 年第四季每月營收站穩 10 億元水準，合計單季營收達 34.28 億元，年增 12.99%，推升全年營收 111.15 億元，年增 9.06%，稅後純益 5.69 億元，年增 28.58%，創 9 年來新高。



2019 年元月因客戶提早出貨，單月營收 17.46 億元，創歷年同期新高，月增 73.63%，年增 40%，2 月受到工作天期短少影響，單月營收 7.07 億元，較前一年同期增加 15.36%，累計前 2 月營收 24.53 億元，年增 31.88%。法人指出，明安 3 月訂單維持高檔，預期第一季呈現旺季的高營收表現。



展望 2019 年第二季，法人表示，TaylorMade 推出 M5 及 M6 的新品銷售狀況不錯，有望釋出追加訂單，Callaway 訂單維持穩定，看好第二季營運表現。