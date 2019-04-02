紐約匯市—中國數據激發風險資產胃口 美元走低；脫歐替代方案難產 英鎊轉跌

週一 (1 日) 交易，中國經濟數據反彈以及中美關稅談判取得進展，激發市場對風險資產的胃口，使得美元稍微走低。

中國的 Markit/Caixin 製造業採購經理人指數 3 月份上升至 50.8，優於預期的 49.8，也自前月 49.9 升上來。該指數以 50 為產業擴張或萎縮的分水嶺。

ICE 美元指數上週創 1 月中旬以來最大單週漲幅，週一持平在負面領域 97.256。

美國經濟數據方面，2 月份零售銷售遜於估計，ISM 3 月份製造業指數和 2 月份建築支出均超過預期。

由於新興市場貨幣全面走強，人民幣兌美元持平在正面領域，1 美元兌在岸人民幣 6.7115 元、離岸人民幣 6.7207 元。

中國的數據也有助於抵銷一些歐洲低迷的經濟數據影響。德國 3 月份製造業 PMI44.1，歐元區終值 47.5，顯示經濟萎縮。與此同時，歐元區 3 月份通膨放緩至 1.4%

歐元自稍早漲勢撤回，歐元兌美元下跌 0.1% 至 1.1208 美元。

脫歐事務

英國國會週一對縮小的脫歐替代計畫進行表決，自上週 8 種選項的不確定投票縮降至 4 個選項，也包含調查二次公投和關稅同盟，但仍未能表決出最多數選項。

上週關稅同盟這個選項最接近多數決，只流失 6 票，英國首相梅伊指示其內閣抵制週一的指示性投票。

在梅伊脫歐協議上週三度遭否決後，英國現在必須到 4 月 12 日前提出替代計畫，但市場參與者則認為該協議可能再次回鍋。

英鎊週一早盤為 G-10 最強貨幣，反映出市場預期英國不會在未達成協議的情況下出走，英鎊兌美元自上週五的 1.3035 美元上升至 1.3122 美元。但午盤因表決仍未對脫歐協議替代方案產生多數決，英鎊兌美元下跌近 1% 至 1.3048 美元。

其他貨幣

土耳其總統歸屬的 AKP 黨週日在一場重要的地方選舉中，失去了對首都安哥拉的控制，對總統形成打擊。

歐洲交易時間上半日，土耳其里拉最初遭拋售，但接著因應美元全面走疲而攀升，盤中高低點差距 3.2%。美元兌里拉下跌 1.6% 至 5.4914 里拉。

土耳其選前一段時間，里拉經歷一陣子波動，土耳其政府上週施壓銀行，禁止提供流動性給外國基金經理人，以免他們做空里拉，但此舉造成隔夜互換利率飆升，土耳其股匯均受重創。