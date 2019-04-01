美股開盤 三大指數齊揚 道瓊漲逾160點

中國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 創 2012 年以來最大單月漲幅，加上美中貿易談判前景樂觀，緩解了市場對全球經濟成長趨緩的疑慮，今 (1) 日美股開盤，三大指數齊揚，道瓊指數漲逾 160 點。

台北時間週一晚間 9 點 48 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數上漲 162.56 點 (0.63%)，標普 500 指數上漲 18.33 點 (0.65%)，那斯達克指數上漲 60.76 點 (0.79%)。

卡特彼勒 (Caterpillar) (CAT-US) 上漲約 0.8%，臉書 (FB-US) 漲近 1%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲逾 1.6%，Netflix (NFLX-US) 漲逾 1.6%，Alphabet (GOOG-US) 漲逾 1%。

花旗 (C-US) 漲逾 1.2%，高盛 (GS-US) 漲逾 1.2%，摩根士丹利 (MS-US) 漲逾 1.7%，摩根大通 (JPM-US) 漲逾 1.4%。

中國 3 月製造業採購經理人指數，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅。

第 8 輪美中高階貿易談判，3 月 29 日於北京落幕，美國總統川普日前宣稱，貿易協議進展順利，本次磋商涉及的範圍，非常全面、詳細；但他也強調，「若無法達成好協議，我們不會接受。」

中國外交部週一表示，國務院副總理劉鶴今日已率團前往美國，進行第 9 輪高階貿易談判，「希望中美雙方經貿團隊，在已經取得的實質進展基礎上，繼續努力，達成一個互利雙贏的協議。」

中國財政部日前於官網刊登公告，稱為落實中國國家主席習近平和川普，於阿根廷會晤時達成的共識，並創造經貿磋商良好氛圍，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的汽車及零組件，繼續暫停加徵關稅。

公告寫道，繼續暫停加徵美製汽車及零組件關稅措施，將自 2019 年 4 月 1 日起實施，截止時間將另行通知。