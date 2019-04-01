〈大同集團財務危機〉銀行團憂債權危機波及母公司 兩大策略保障債權

華映 (2475-TW) 與綠能 (3519-TW) 債務危機拖累母公司大同 (2371-TW) 集團，銀行團主管透露，由於大同集團與旗下子公司有交叉擔保的現象，為避免華映、綠能財務危機波及母公司，銀行團今年初祭出增提擔保品與加速還款兩策略，雙管齊下，以保障債權。

大同集團在 2016 年底委由台銀、兆豐與台新銀等銀行籌組 252 億元聯貸案，並以旗下子公司尚志資產的土地不動產作為擔保品，而大同又另以母公司身分，擔任華映授信案擔保人，如今華映與綠能接連下市，銀行團擔心，兩家子公司的債務危機恐向上延燒，波及母公司大同。

事實上，銀行團早上今年就開始對大同授信案採取授信緊縮的行動，今年 2 月受到華映與綠能財務危機影響，銀行團開始緊縮大同銀根並要求加速還款，要求還款金額高達 25 億元，還款金額遠超過原先預定還款金額，逼得尚志資產不得不出售不動產換取現金，並貸與 22 億元資金挹注大同，以維持公司現金流動性準備。

銀行團主管表示，儘管大同目前繳息還款正常，但隨著綠能與華映相繼下市，重整之路又遙遙無期，加上華映聯貸案幾乎都由大同出面作保，由於大同始終無法對於重整案提出讓銀行團滿意的方案，現在又有中國華映科技跨海追債，因而緊縮大同授信，保障債權。



