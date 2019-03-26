晶片股空襲全倒 投行：半導體復甦今年可能不會發生

外界多預期晶片銷售將在下半年復甦，但華爾街投行伯恩斯坦 (Bernstein) 卻有不一樣的看法，並下調德州儀器與亞德諾半導體的股票評級。

受此消息拖累，美國半導體大廠德州儀器 (TXN-US) 重挫，一度觸及低點每股 106.53 美元，今年迄今已漲約 14%。

德州儀器股價走勢圖。(圖：Investing)

費城半導體開盤走高後，震盪走低。美股週一 (25 日) 盤中交易時段，德州儀器引領晶片股集體下殺，美光 (MU-US)、Nvidia (NVDA-US)、恩智浦 (NXPI-US) 下滑超過 2%、台積電 ADR (TSM-US) Intel (INTC-US) 走跌逾 1%。

華爾街投行伯恩斯坦 (Bernstein) 分析師 Stacy Rasgon 將德州儀器與亞德諾半導體從「優於大盤」調降為「符合市場表現」，主因是認為今年晶片景氣復甦可能不會在今年發生。

Stacy Rasgon 表示：「由於庫存仍在增加、更高的預期和不太有利的股價估值，我們越來越擔憂 2019 年下半年的晶片業環境，故在德州儀器與亞德諾半導體歷經近期一輪上漲後，選擇逢高拋售股票，離場觀望。」

Stacy Rasgon 稱：「我們不會說服任何人放棄長期持有這兩家公司中的任何一家，但考慮到更廣泛的背景因素，我們可能更願意把新資金投入到擁有更多估值的其他領域。。」

然而，Rasgon 重申其對德州儀器目標價格 115 美元，相當於離目前股價還有 7% 的上行空間。