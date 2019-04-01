貨幣危機再起？土耳其執政黨在主要城市落敗 里拉週一續貶

土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 領導的執政黨，在週日 (31 日) 選舉中失掉首都安卡拉等主要城市，引發投資人對政治動盪的憂心，使里拉走弱。

週一亞洲匯市時段，里拉在大跌逾 1% 之後，跌幅一度縮小至 0.2% 以內，但下午貶勢突然加劇至超過 2%，報 5.67，上週五收盤價為 5.5550。

里拉續貶

由於土耳其的經濟衰退顯然嚴重影響選民，執政的正義與發展黨 (AK 黨) 失去首都安卡拉的執政權。據土耳其廣播公司消息，反對黨共和黨人民黨 (CHP) 候選人 Mansur Yavas，在選舉中以大幅差距獲勝。

伊斯坦堡的選情更為膠著，雙方差距不大，並且各自宣布勝利。兩位主要候選人得票都在 400 萬票以上，AK 黨表示，前總理 Binali Yildirim 以 4000 多票之差，擊敗 CHP 對手 Ekrem Imamoglu 。不過 Imamoglu 表示，他贏了對手 2.8 萬票。

除了兩大主要城市之外，AK 黨基本上拿下大部分的農村內陸地區，但反對黨在地中海沿岸的城市有所斬獲。此外，反對黨也在伊斯坦堡提出操縱選舉指控，為這座城市的選舉前景蒙上陰影。

在這次選前，政府當局一直在阻止外資銀行取得流動性，以避免他們做空里拉。不過，里拉近兩週仍然大跌，使它成為今年新興市場表現倒數第二的貨幣，僅優於阿根廷披索。披索今年以來的貶幅約為 5%。

野村國際經濟學家 Inan Demir 表示，厄多安一些改革及自由市場的原則，是對市場友善的，但如果 AK 黨輸掉伊斯坦堡，或是雖然贏卻仍備受質疑，市場可能會在定價時考量更多民粹因素，這對里拉資產會是負面的。

土耳其去年 8 月的貨幣危機，導致通膨率超過 20%，並造成金融危機後土耳其首度出現經濟衰退，因為銀行不願提供放貸。央行已表示將繼續保持強硬立場，直至通膨和緩，但投資人擔心政府會採取更為擴張的政策，並導致通膨持續擴大，至政府目標值的 4 倍以上。