陶冬：英脫歐臨近攤牌 土耳其里拉再現崩盤

瑞士信貸私人銀行大中華區副董事長陶冬，於個人部落格撰文表示，英國脫歐前景前所未有地迷茫，英國政府與國會之間的對峙與歐盟的不相退讓，令市場風險大增。；另一方面，土耳其選舉在即，對沖基金趁機沽空土耳其里拉，上演了一場股債匯三殺的慘烈局面。以下為部落格全文：

2019 年 3 月 29 日，這個日子在過去兩年中為市場帶來一次又一次的震盪。最後那一天到來了，又離去了，什麼都沒有發生。英國議會再次以大比數否決了首相梅的脫歐方案，同時提交投票的八個替代方案的意向表決也沒有一個得到多數議員支持的，按照歐洲的通牒，英國要麼在 4 月 12 日之前通過脫歐方案，要麼無方案硬脫歐，但是市場似乎也不太在乎。



風險資產價格在一片歡聲中送走了 2019 年第一季度。FT 全球股市指數顯示，這是 2012 年以來最大的第一季度漲幅，中美股市領漲。無獨有偶，美國十年期國債利率在同一時間錄得 20 年來最大的利率下降，也是一片歡歌。彭博商品指數中 23 種大宗商品在第一季度又走出 2016 年以來的最佳季度，黃金是季也是大漲。不過，英國脫歐似乎自己把自己推到死胡同裡，特朗普要關閉美墨邊境。全球訂單依然不景，美歐通脹資料未如理想，美國長短期利率繼續倒掛。幾家歡喜幾家愁，市場得志，政治失意，增長前景危乎哉，2019 年首季的大幕就此落下。

英國政府的脫歐方案上周壓點闖關，梅號稱要麼接受她的方案，要麼硬脫歐，國會卻對她第三次說 No。於是 4 月 12 日成為英國脫歐的最新期限，該國明顯沒有對此做好準備，英鎊／美元再次跌破 1.3 大關。英國脫歐前景前所未有地迷茫，腳下卻隨時可能踏入懸崖。



毫無疑問，英國政府與國會之間的對峙與歐盟的不相退讓，令不確定性大增，市場風險大增。本週一議會會再作意向性投票，有可能有方向性意見，不過更可能仍然沒有。如果沒有，筆者認為，特蕾莎 - 梅辭職或議會通過對她的不信任案的機會很大，下一次大選便成為脫歐的第二次公投，英國脫歐長期延長的機會甚至收回脫歐的機會在上升。

土耳其是上周市場的新焦點。土耳其選舉在即，本國居民儲備美元防備政治不測，對沖基金趁機沽空土耳其里拉，製造流動性短缺，從下泄的資本市場獲利，土耳其上演了一場股債匯三殺的慘烈局面。



為了在選舉中贏得英雄形象，土耳其總統下令禁止本國銀行向做空里拉的外資拆解資金，做空基金突然無法補空倉，但是土耳其央行一個星期花掉了三分之一的外匯儲備，里拉短期利率最高飆升到 1300%，土耳其經濟面臨災難性結果，阿根廷比索、南非蘭特、印尼盾紛紛貶值。



里拉貶值觸發了去年的新興市場危機，這次會不會重蹈覆轍？首先，新興市場具有較高的風險傳導性，匯率走勢受到新興市場基金的影響很大，一國有難，基金從其他國家賣出以應付贖回。



其次，新興市場的杠杆比較去年並沒有明顯的下降，新興市場突然走強主要和聯儲政策變化有關。如果美元沒有出現預期中的貶值，新興市場資產是受到壓力的。這一點不僅適用於體弱的新興國家，也適用於其他市場如中國。



今年率先進入 A 股市場的，就是外資新興市場基金，近期悄然離場的也是新興市場基金。外資只占中國股市成交量的一小部分，不過週邊市場新的波浪卻不得不察。另外土耳其 4400 億美元的外債中近四成來自歐洲金融機構，土耳其不穩，歐洲銀行也有問題，對經濟、銀行業績乃至金融風險都是威脅。

本周焦點：大西洋兩岸的政治角力，英國政府 VS 議會和美國 VS 墨西哥。太平洋兩岸的貿易談判。資料領域，美國非農就業預計 150K，零售增長環比 0.6%。中國的財新 PMI 也應該關注。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。