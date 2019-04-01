比蘋果還賺！沙特阿美去年賺2240億美元 榮登全球企業獲利王

據惠譽公布的數據顯示，沙烏地阿拉伯國有石油公司沙特阿美 (Saudi Aramco)2018 年稅前息前折舊攤提前獲利 (EBITDA) 高達 2240 億美元，遠遠超過蘋果 (AAPL-US) 的 820 億美元和埃克森美孚 (XOM-US) 的 400 億美元，輕鬆坐上全球最賺錢企業的寶座。

沙特阿美榮登全企業獲利王的寶座。(來源：Bloomberg)

沙特阿美自 40 年前國有化以來，此次為發債為首次向投資人披露其財報，這也是該公司計畫於 2021 年 IPO 所需更高透明度的預演。

在沙特阿美首次發行國際債券的前夕，惠譽給予該公司「A+」評級，同時這也是國際信用評級機構首次對沙特阿美進行信用評級。

目前石化產品年產量 1700 萬噸的沙特阿美公司，為增強下游產品組合，達到長期成長的戰略目標，預計收購年產量 6200 萬噸石化產品的 SABIC(Saudi Basic Industries Corp)70% 的股權，收購金額約為 691 億美元。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih 今年 1 月曾表示，此次發債可籌集資金約 100 億美元，將用於為沙特阿美收購 SABIC 70% 股權提供資金。

據知情人士透露，沙特阿美已聘請摩根大通和摩根士丹利等投行，從 4 月 1 日起為發行美元計價的債券舉行路演。