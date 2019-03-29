【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中貿易談判轉向樂觀，市場傳出中國對包括強制美企轉讓技術等一系列議題，做出前所未有的提議，投資人對談判前景感到樂觀，帶動今日台股開盤走高，加上大型權值股中的台積電及鴻海同步上揚，推動台股呈現上漲，收盤台股上漲 0.99%

《國際金融市場焦點分析》

貿易談判轉為樂觀，市場傳出雙方針對智慧財產權等議題取得重大進展，加上昨日貴州茅台發佈業績，表現優於市場預期，現金股利超過 10%，大超市場預估，推動今日白酒類股延續昨日漲勢持續上攻，此外，中國國務院總理李克強在昨日博鰲論壇上表示，將加大開放金融業市場，帶動今日券商股集體強攻，在中美貿易談判取得重大進展及白酒、券商大漲帶動下，A50 指數漲超 4%。

《國際商品市場焦點分析》

川普週四再度發出一則推特，呼籲提高全球市場的供應量，並稱油價邁向過高，同時俄羅斯的減產執行程度一直落後 OPEC 國家，WTI 油價受到衝擊一度失守 59 美元，不過５月期貨價格再一次於 58.3 附近獲得支撐，並隨股市反彈大幅收斂跌幅；近期美元強勢持續施壓於黃金價格，週四隨著股市反彈走高減輕避險需求，以及美債殖利率止穩回升，金市賣盤洶湧而出，期貨價格重挫失守 1300 點。

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