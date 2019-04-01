

◆盤勢分析

1. 美國財政部長梅努欽上週五表示中美重? 協商，中國在系列議題上提出的方案較以往大幅改善，包括強制技術轉讓，雙方有望結束貿易爭議。上週五美股上漲，漲幅介於 0.67 至 1.58％，美股四大指數短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤止穩。

(2) 均線：支撐為月線附近，壓力為 10,667 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值在 50 附近，短線整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 137 點附近，壓力為 141 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值（60）大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PCB、5G、PA、航太、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩 5 日線並再創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、高殖利率等。

5. 大陸最大手機品牌廠華為新旗艦 P30 市場反應好，2330 台積電供應鍵則透露，華為旗下晶片廠海思半導體提前下單，把第 3 季訂單提前到第 2 季生產。此外，台積電將趕製上季因光阻劑汙染受影響的訂單，讓本季營運增溫，加上美中貿易戰緩和，因新技術帶動市場需求，台積電本季起營運可望脫離谷底逐季向上。

6. 政院啟動 5G 釋照加速計畫！市場傳出，原本 2020 年上半年完成 5G 釋照的規畫，將提前至今年年底啟動 5G 頻譜競標拍賣、甚至於年底前完成競標及釋照作業，國內相關 5G 供應鏈可望受惠。

7.PCB 廠商搶 5G 商機，今年各大廠將積極提升製程技術與生產精密度。統計顯示，今年包含全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）、燿華（2367）、欣興（3037）、軟板大廠台郡（6269）、健鼎（3044）等在全球總投資近 400 億元，有望再創台廠投資新高。

8.2317 鴻海 29 日公布去年財報，稅後純益 1,290.65 億元，是五年來新低，年減 6.9%，但優於法人預期，每股稅後純益（EPS）為 8.03 元。鴻海將在 6 月 21 日召開股東會。

