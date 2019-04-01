【馮冠華專欄】PMI數據驚喜，中港股市再看多

4 月 1 日推介 - 中信證券 （6030）

1）上週五港股市況總結：受上證大漲帶動，港股上週五也造好，恆指最終報收 29051 點，上升 276 點。全日成交金額按日上升約 32% 至 1222 億。滬深港通總成交額更上升約 53% 至 156 億，流向轉淨流入，金額也大升至約 31 億。北向也轉為淨流入，金額約人民幣 108.3 億。藍籌 37 升 12 跌 1 持平。



板塊方面，中資劵商、內房、本地地產、內險、內航及醫藥股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 11.9%。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 25:75，重貨區方面，熊證大幅上移至 29500-29549。牛證則仍在 28400-28499。

簡評：上週五茅台股價破頂，上證更一洗週四跌破 3000 點的頽勢而大漲。升市原因眾說紛紜；包括中美談判有新進展（收市後新華社新聞稿： 雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展）、季結粉飾櫥窗、憧憬中央再降準及春江鴨子在 PMI 數據公佈前入市。上週一北向資金淨流出額達 107 億人民幣，當大家擔心外資撤離，上週五浄流入金額卻達 108 億人民幣，甚有慌忙回補之態。這波的調整，源頭在於美債的倒掛，市場先天下之憂而憂，令經濟衰退的疑慮被放大而已。



平心而論，莫說中國有減息降稅減費降準、科創板、5G 及大灣區等利器，也別小看習總歐遊的成果，就算連美國也有減息憧憬，債息倒掛真能預示十多個月後的衰退？答案留給聰明的讀者了。

港股上週五的升幅相對温和，應是與週中的跌幅沒有上證那麼兇有關。跌市成交縮，升市成交谷，屠牛後又反屠熊，消化了沒有太大信心的短錢，相對落後的港股，筆者相信仍有上升空間。週日公佈的 3 月中國 PMI 數據，按月升幅是七年來最大（見點 3），硬要雞蛋裡挑骨，或許是降凖或其他新刺激經濟政策不似會短期出台吧。



另外，今天早上公佈的中國 3 月財新製造業採購經理人指數（PMI）終值，以及中午的澳門 3 月博彩數據公佈也有一定的影響力。此外，劉鶴將於四月三日應邀訪美進行第九輪中美經貿高級別磋商，也是需要高度關注的。

週五大量公司公告業績，交通銀行（3328）不派息是較驚嚇的。中金公司（3908）業績尚可，公司沒有增加派息是有點失望，但若股價因而受壓則仍視為買入機會。3 月 29 日晚間，上交所公佈了科創板最新一批獲受理企業名單，共有 9 家企業榜上有名，總數也增至 28 家。新增的 9 家，有 3 家是中信證券（6030）作保廌人的，可留意。

2）金管局週六再次入市，在紐約匯市買入 49.69 億港元，令本港銀行體系結餘下周二（2 日）將減至 542.11 億港元。這次是金管局 3 月第八度入市，一共承接了 221.29 億港元沽盤。（蘋果日報）

3）國家統計局公布，中國 3 月份製造業採購經理指數（PMI）升至 50.5，比 2 月升 1.3 個百分點，重回盛衰分界線之上，前值為 49.2，預期為 49.6。另外，官方非製造業 PMI 為 54.8，按月升 0.5 個百分點，表明非製造業總體保持平穩較快增長。

4）英國首相梅伊的脫歐方案在上週五第 3 次被國會否決，英國脫歐新限期變成 4 月 12 日。國會要於 4 月 1 日進行第 2 階段指示性投票，表決不同脫歐選項，在文翠珊的方案以外，為英國脫歐找出新方向。若國會此前仍未覓出脫歐新路向，英國很可能要無協議脫歐（硬脫歐）。（經濟日報）

5）美股上日市況總結：受美債回升及憧憬中美貿易談判有所突破，美國三大指數上週五造好，道指上升 211 點或 0.82%，標指及納指則分別上升 0.67% 及 0.78%。十年期債息上升至 2.407%，三個月債息則回落至 2.403%，倒掛暫且扭轉。美匯指數持平在 97.21，紐約期油最新報 60.18 美元。港股 ADR 上升 20 點，相當於恆指 29076 點水平。恆指期貨夜市則佈 29196 點，上升 119 點並高水 145 點。

6）個股訊息：中銀香港（2388）公布，截至去年底止全年盈利創新高，按年增長 2.7% 至 320 億元；若比較持續經營業務，全年盈利則上升 12%，每股盈利 3.0266 元。中銀宣布派末期息 0.923 元，連同中期息，全年共派息 1.468 元，按年增半成，派息比率 48.5%。（信報）

交通銀行（3328）去年全年盈利為 736.3 億元（人民幣 ‧ 下同），按年多賺 4.85%，每股盈利 0.96 元。不過交行罕有未有派發末期息，該行解釋正積極推進公開發行 A 股可轉換公司債券工作，因此暫未研究 2018 年度利潤分配方案。後續該行將盡快研究擬定 2018 年度利潤分配方案，並提交董事會和 2018 年度股東大會審議。 （蘋果日報）

藥明生物 (2269) 再遭大股東減持 5200 萬股，套現 40.04 億元。據港交所披露權益顯示，由藥明生物大股東李革控股 Biologics Holdings Ltd 於本月 25 日，在場外以每股 77 元，沽售該公司 5200 萬股，套現 40 億元。藥明生物週五收市價 76.35 元。

和記電訊（215）發通告，指以 4.71 億元向 DOCOMO 買入和記電話及 H3GHK 24.1% 股份，交易於 5 月 31 日完成後兩者成為和記電訊的全資附屬公司，代價以現金支付。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/