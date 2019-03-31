今年營運邁入30周年 吳敏求：最辛苦的是要救回旺宏的中間十年

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今年營運邁入 30 周年，對董事長吳敏求而言，最辛苦的是自己退居二線養病後，重回旺宏主政的中間 10 年，而對下一個十年的期許，是「希望能更好」，至於更進一步的目標，他僅語帶保留表示，「We’ll see.(我們拭目以待)」。

旺宏創立於 1989 年，一路走來，始終堅持自主研發與自有品牌，吳敏求說，在剛成立的第一個十年，旺宏或許是半導體業成長最快速的公司，在 2000 年時，營收規模迅速攀升至 10 億美元，當年度獲利更達到約新台幣 106 億元，前面十年走得很順利。

不過，第二個十年，對吳敏求來說，是最辛苦的十年。他於 1999 年遠赴美國動心臟繞道手術，在歷經 2000 年的營運高峰後，由於吳敏求退居二線養病超過 2 年，旺宏群龍無首，營運開始走下坡。

而吳敏求 2002 年重回旺宏主政，他說，最辛苦的是 2002 年至 2006 年，要把公司救回來的那段時間。在 2001 年至 2005 年間，旺宏共有 4 年營運處於虧損狀態，於 2006 年重回獲利軌道。

在大規模整頓公司，力挽營運頹勢後，旺宏第三個十年最大的壓力，便來自於自建 12 吋廠。旺宏於 2010 年買下茂德竹科廠，但總投資額高達 300 至 400 億元，從產品研發到取得客戶認證進而出貨，需耗時逾 3 年時間，加上高額設備折舊需要提列，旺宏背負 12 吋廠建廠的龐大壓力，並將唯一的希望寄託在大客戶任天堂身上。

然而，當時任天堂營運表現也不佳，旺宏因此在 2012 年至 2016 年間，營運連續 4 年陷入虧損，但吳敏求深知 12 吋廠對旺宏開發下世代新產品的重要性，投資與研發腳步持續不停歇，公司順利在 2017 年成功轉盈，去年全年 EPS 更達 4.94 元，寫下近 23 年來每股純益新猷。

回顧第三個十年，吳敏求說，「雖有壓力，但還好」，意即仍有壓力存在，但不如第二個十年要挽救公司時的那般龐大壓力。面對下一個十年，他則說，希望能更好，至於更進一步的目標，僅語帶保留表示，「We’ll see.(我們拭目以待)」。

