香港銀行業新里程 3家網路銀行誕生

香港金融管理局宣布，將給 Livi VB Limited、SC Digital Solutions Limited 及眾安虛擬金融有限公司等三家公司銀行執照，專營網路銀行業務，上述 3 家公司能在香港為消費者提供一系列線上金融服務，執照今年 3 月 27 日生效。

根據已取得牌照銀行的業務計劃，其金融服務預期將在 6 至 9 個月內正式推出。

而根據資料顯示，Livi VB Limited 是由中銀香港、京東數科及怡和聯合組成，而 SC Digital Solutions Limited 則是由渣打香港、電盈、香港電訊及攜程金融籌組而成，至於眾安虛擬金融則是由眾安在線及百仕達合組而成。

在香港金管局發出 3 家銀行執照後，香港的持有銀行執照的數量增至 155 家。

除了上述 3 家公司取得批准外，香港金管局仍在處理剩下 5 件的網銀執照申請案，目前進展良好，但香港金管局表示剩下 5 家不一定都會拿到網銀執照。

對於尚未取得首批執照的公司，目前螞蟻金服暫未有官方回應；騰訊財付通方面則表示，「目前沒有可公布的相關訊息」；WeLab 發言人則指出「集團目前仍然繼續配合香港金管局的執照申請工作。」

圖: AFP

香港金管局總裁陳德霖指出，「很高興香港金管局發出 3 張網路銀行執照。引進網路銀行是香港邁向智慧銀行新紀元的關鍵政策，也是提升香港作為國際金融中心優勢的一個里程碑。」