〈研之有物〉破解遺傳疾病、評估大眾用藥風險──全基因組分析

「全基因組分析」有什麼用

每個人的身體狀況會因為居住環境、生活習慣而有相當大的差異。但對於同一家族裡的成員來說，相似的基因存在親戚手足之間，彼此未來健康與否，可以從家族病史中看出一些端倪。不過，或許在不久的將來，就可以透過個人的基因資訊，直接評估患病風險，還能篩選適合自己的用藥。

中研院生物醫學科學研究所 (簡稱生醫所) 所長郭沛恩與研究團隊，正努力推行兩個基因分析計畫：一個針對罕見遺傳疾病；另一個則力求讓大眾問診、用藥更加精確。 攝影│張語辰

請問家族病史？

身體不舒服去看醫生時，會填一張病歷表，其中一項常見的問題是：家族有哪些病史。

疾病的成因，有些是因為先天基因變異，有些是後天環境、飲食、傳染病造成。

詢問家族病史的目的在於，相似的基因自祖父母、雙親，再傳到子代，想知道罕見遺傳疾病、甚或癌症、心血管疾病、糖尿病等發生的機會，過往是透過詢問「家族病史」來瞭解。但未來將有更精確的方式預估患病風險——直接查看基因資訊。

罕見遺傳疾病：分析單一基因變異

針對單一基因異常造成的罕見遺傳疾病，郭沛恩團隊使用「全基因組遺傳分析」(full genome analysis) 來分析病因。

這類罕見遺傳疾病，包含先天性異常 (congenital anomalies) 、神經退化性疾​​病 (neurodegenerative disease) 等等。全基因組遺傳分析分成兩個部分，只要從血液、口水取得可供分析的 DNA，就可以進行全基因體定序 (whole genome sequencing)，了解該 DNA 片段的鹼基如何排列；以及繪製全基因體圖譜 (whole genome mapping)，了解該 DNA 片段在染色體上的位置。

郭沛恩研究團隊的成員，從血液細胞樣本裡抽取 DNA 。 攝影│張語辰

首先，「全基因體定序」，是將已發病患者的 23 對染色體中，每一個基因全部都定序。定序完成後，參考已知的生物學、基因組學、醫學等知識，確認影響發病的基因；或是藉由比對健康雙親的基因，從可能的序列中搜尋基因變異處，再找出罕見遺傳疾病的發病機制。

接著，再利用「全基因體圖譜繪製」，來組裝長片段的 DNA，以提高基因排列的正確性、以及偵測結構性變異的靈敏度。

如上圖所示，郭沛恩團隊建立基因圖譜 (gene map) 的方法，是先將 DNA 分成較大的片段，利用特定的酵素來標記 DNA 上的特定序列，並黏上螢光當作標籤 (label)。透過機器測量各個螢光標籤之間的距離後，再從影像組合成長 DNA 片段，並定位出該 DNA 片段在染色體的位置。

全基因體圖譜繪製，彌補了全基因體定序讀取長度限制的缺憾；而全基因體定序，則提供了準確的 DNA 序列。

藉由這兩個方式，團隊得以進行全基因組遺傳分析 (full genome analysis) ，進而探討罕見遺傳疾病的致病因子。

「DNA 裡充滿重複的序列，讓重建工程增添難度。但如果找到特殊的序列，對定序會很有幫助。」郭沛恩提到。相較於小片段 DNA，團隊所使用的較大 DNA 片段有更多序列線索，可以辨認、拼湊出基因原本排列的順序。將辨認大片段 DNA 得到的基因圖譜拼在一起，就能重組整條染色體。

大眾常見疾病：分析多基因關聯

對於「單一」基因異常造成的罕見遺傳疾病，能藉由全基因組定序 (whole Genome Sequencing) 和全基因組圖譜繪製 (whole genome mapping) ，找到可能致病的遺傳因子，再進一步研究發病原因與機制。

但面對「多基因」交互影響的疾病，例如糖尿病、癌症、心血管疾病、精神疾病等等，上述的全基因組遺傳分析 (full genome analysis) 就無法測出各個單一基因對疾病的影響程度。因為，以心血管疾病來說，少部分為單基因遺傳疾病，而大部分為多基因加上環境飲食等因子交互影響所致，病因相當複雜。

針對多基因影響的常見疾病，郭沛恩研究團隊利用另一種方法：全基因組關聯分析 (genome-wide association study，簡稱 GWAS)。

全基因組關聯分析 (GWAS) 搭配醫療資料的大數據分析，期望能找到與疾病預防、進程、及治療相關的生物標記 (biomarker)，也就是體內可以反應某種疾病狀態的指標。目前，郭沛恩團隊正積極地與臺灣各大醫院合作，運用此方法，推行和大眾健康息息相關的「臺灣精準醫療計畫」。

在臺灣精準醫療計畫中，郭沛恩團隊透過文獻收集與疾病相關的「已知」基因變異點，並設計適合檢測該基因位點的晶片，之後病人的檢體就會利用這張晶片進行全基因組關聯分析 (GWAS)，確認病人的基因是否在該處有變異情況。

另一方面，由於多數疾病的基因變異點尚「未知」，團隊可藉由全基因組關聯分析 (GWAS) 探究大量的病患基因樣本，從大數據找出與該疾病相關的致病基因；換句話說，當某種疾病的大多數病患，幾乎都在某處基因出現問題，就能推測其為關鍵的基因變異位點。

若想了解個人罹患糖尿病、癌症、心血管疾病等等這類常見疾病的風險，大眾可先進行基因檢測，建立自己的基因遺傳輪廓 (gene profile)，並透過上述的全基因組關聯分析 (GWAS) 觀察基因變異點或表現量，再與自己的臨床病歷比對分析，就可從基因評估患病風險，比參考家族病史更為準確。

降低藥害風險：體外基因檢測

另外，由於不同的基因型會影響人體對藥物的反應，經由體外的基因檢測 (gene test)，也能事先得知病患對藥物的反應，協助醫生選用最適合的藥物。

基因檢測除了讓醫療決策更精準，用藥也能更符合個人需求。

目前市面流通的藥物，多數是由歐美國家針對西方人開發，用在亞洲人身上可能沒有效果、甚至有害。例如，治療心血管疾病常用的抗凝血劑 Warfarin (音譯華法林)。

Warfarin 是從老鼠藥研發而來，具有相當程度的毒性，運用於人體醫療可以預防中風、心臟病。但因為亞洲人缺乏代謝此藥物的基因，很容易產生副作用，用藥過量會出血死亡。2006 年，中研院陳垣崇院士已經找到 Warfarin 的基因標的，並與醫院合作進行用藥前的基因篩檢。

至於常用於治療癲癇與三叉神經痛的藥物 Carbamazepine (卡巴氮平)，誤用會引起史蒂文生氏強生症候群 (SJS)， 與毒性表皮溶解症 (TEN) 等皮膚病徵。在用藥前先進行基因檢測，可以避免病人為副作用所困擾。

目前在臺灣部分大醫院進行單一位置的基因檢測，所費不貲。後續郭沛恩研究團隊若與健保合作，可以讓大眾用較低的費用了解自己的基因組資訊。

但為了達成精準醫療，除了檢測個人基因資訊，還需要蒐集臨床病歷資料、日常運動與飲食習慣等等。資訊越詳細，對疾病預測、治療越有幫助，但前提是要獲得個人的同意。郭沛恩想像，或許有一天，人人身上都有穿戴式裝置的追蹤器，就可以精確蒐集各種訊息。

「但個人意願如何，這就不知道了。」郭沛恩說。

需要時間證明成效

2018 年初，針對罕見遺傳疾病的全基因組遺傳分析 (full genome analysis) 計畫才剛開始，至少需要一年的時間來執行；至於目標是運用全基因組關聯分析 (genome-wide association study) 提升大眾健康的「臺灣精準醫療計畫」，郭沛恩則期望在這個計畫推行一年半的時候，評估與健保系統合作的可行性，以及是否能真的找到目前未知的致病基因。

與疾病篩檢的「目的性」檢驗不同，臺灣精準醫療計畫偏向「預防性」檢測。

計畫推廣的同時，需要更大量的樣本協助研究。但基因組分析通常會是在人們健康的時候進行，不同於以往大眾所熟悉的目的性疾病篩檢，推廣的過程勢必會受到質疑。面臨這個挑戰，郭沛恩表示研究團隊必須加強示範基因檢測的實際益處，而非以純粹提供數據讓科學家研究為理由來說服民眾。

可預先分析新生兒的基因嗎？

分析雙親的基因組資訊，的確可以預測新生兒可能面臨的遺傳疾病，但實際狀況依然要等胚胎成形後才能確認。若是從胚胎中取出細胞，並將細胞核中的基因組完全定序，避開疾病與缺陷，只留下優良的基因組合就不再只是夢想。

要完整分析基因組，需要約一百萬個細胞。但在胚胎時期，頂多只能取得幾個細胞，遠不及基因定序所需的量。但即使技術上可行，在倫理層面，郭沛恩還是覺得極不妥當。「我們不知道甚麼樣的寶寶是最好的。」郭沛恩認為，聰明的、健康的、外貌出色的，對每位父母而言「最好的寶寶」都不一樣。

況且，不符合這些特徵的新生兒，並不代表沒有活下來的權力。因此郭沛恩強調，用全基因組分析來篩選小孩，絕對不是個好主意。

臺灣得天獨厚的優勢

時任生醫所所長的劉扶東升任中研院副院長後，原本一年約莫來臺灣一次的郭沛恩收到擔任所長的邀請。但對於香港長大，在美國就讀大學，並一路當上加州大學舊金山分校皮膚科教授、心血管研究所特聘教授的郭沛恩來說，離開熟悉的環境需付出相當龐大的代價。「我其實沒有想過要離開舊金山，因為研究進行得很順利。」

不過，得知有機會能將精準醫療計畫付諸實行後，郭沛恩對來到臺灣工作相當期待。因為歐美國家也曾推行精準醫療，但歐洲國家如瑞典、荷蘭，將重點放在費用昂貴的全基因體定序。「一個人定序要一千美金，瑞典全國定序要花一百億，很難找到這麼多經費。」郭沛恩提到執行的困難時說。

至於美國，除了民族組成複雜增加分析難度，缺乏完善的健康福利政策更讓基因醫療窒礙難行。由於美國人民的健康保險，是由任職的公司向合作的私人保險集團投保，只要換工作就會由新的保險公司接手，因此當下發生意外或疾病才會給付醫療服務。加上私人保險集團以營利為宗旨，防患未然的基因檢測很難要求保險公司給付。

有些國家有健康照護問題，有些國家則是樣本數量不足。擁有全民健保、人口又夠多的臺灣，確實是個合適的地方。「再說，政府也很有興趣，因為這計畫有機會節省醫療支出，又讓大家更健康。」郭沛恩說。

在美國進行研究多年，後應邀來臺灣，熟悉兩方研究環境的郭沛恩指出，兩國在研究領域都有聰明的人才，差異在於行政系統。在美國，每一筆花費都必須各別申請，雖然申請很困難，但獲得的經費很多；至於臺灣，整筆研究經費是來自國家，雖然資源有其侷限，但研究員有較大的自主空間，可以探索感興趣的領域。

和能力相應的薪資與友善的環境，是招募人才不變的道理。

對於人才招募，郭沛恩認為：資源 (或薪資)、名譽、還有工作的快樂，是讓人有動力工作的要素。只要臺灣能提供與能力相對應的待遇，就能吸引各地優秀的人才一起來合作。問及現在工作的心得，郭沛恩笑著說：「這裡的同事彼此會熱心地提供協助，工作起來很愉快。」

原文連結：破解遺傳疾病、評估大眾用藥風險──全基因組分析

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