〈觀察〉供需面同步改善 NAND Flash價格Q1落底可期

歷經去年的景氣調整後，在韓系與美系大廠相繼降低資本支出，美光甚至喊出 NAND Flash 減產 5％帶動下，將有利價格止穩，NAND Flash 價格可望在第 1 季末落底，在供需面同步改善下，第 2 季起跌幅可望明顯趨緩，市況將撥雲見日。

去年因供過於求難以遏制，加上智慧型手機需求趨緩，使供需失衡情況更加嚴重，NAND Flash 去年總體資本支出下調近 10%，但仍無法翻轉供需失衡情形，去年全年 NAND Flash 價格跌幅約 6 至 7 成，而今年轉為美系廠商減少資本支出，使 NAND Flash 整體資本支出，較去年持續下滑約 2%。

而今年第 1 季 NAND Flash 跌價幅度更為可觀，達到 3 成之多，在 NAND Flash 下游業者看來，第 1 季價格跌幅幾乎雪崩，但業者也預估，第 1 季價格跌幅將是全年的 7 成以上。在首季 NAND 跌跌不休的情況下，市場原先普遍對今年 NAND Flash 市況悲觀看待。

不過，群聯董座潘健成日前預期，NAND Flash 價格谷底將至，在供給面改善、需求面回溫帶動下，看好產業後市，已大舉掃貨備庫存，最遲 4 月時，庫存就會較 2 月時的逾 70 億元翻倍，提升至 150 億元水位。即便手中庫存快速拉升，可能得承受 NAND 庫存跌價損失，但他不擔憂短期價格波動，顯示其對今年營運樂觀看待。

智慧型手機、筆記型電腦及伺服器等主要需求有所改善，加上美光也將減產 5%，供給面產能有所調節。越來越多業者看好，NAND Flash 價格第 1 季將是落底期，第 2 季雖然報價跌幅可能達 10-15%，但已明顯趨緩收斂。