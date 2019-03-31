〈觀察〉IFRS增資需求、股息恐縮水雙重壓力 壽險股價壓力大

國際會計準則 IRRS17 最慢 2024 年即將導入保險系統，讓壽險業面臨增資與財務減損雙重壓力，金管會更呼籲業者少發現金股息厚實資本，必要的話更要求大股東拿錢增資，希望能在 2020 年在把準備金提足，在增資壓力與現金股息縮水的情況下，壽險類股恐將面臨市場倒貨壓力。

觀察外資近 30 日買賣超，前十大賣超標的，有 5 檔就是壽險型金控，包括新光金、中信金、富邦金與國泰金，反映外資見苗頭不對，提前拋售持股因應。

民營金控過去在壽險子公司加持下，不論是資產規模或獲利能力始終獨領風燒，15 家上市櫃金控中，富邦金與國泰金獲利更長年雄踞冠亞軍寶座，讓缺乏壽險版圖的公股行庫羨慕不已。

但去年第 4 季全球股災來勢洶洶，讓股債投資部位龐大的壽險公司面臨巨額金融資產未實現虧損，加上海外投資匯損壓力龐大，讓壽險業無法上繳獲利給金控母公司，衝擊壽險型金控配息能力。

儘管壽險業強調，金控配息不光靠壽險公司，但實際上對壽險型金控而言，過去配息幾乎都靠壽險金雞母挹注，如今最賺錢的子公司無法上繳獲利，加上金管會已言明，希望業者能少發股息，市場人士說，壽險業今年股利縮水縮定了。

由於金融股股本龐大，股價漲跌幅不大，過去在獲利連年成長的情況下，金控也樂於回饋股東，願意多配股息、少發股利滿足股東期待，讓金融股成為股民心中「定存股」的不二選擇。但今年壽險型金控，在少了壽險子公司貢獻股息加上因應 IFRS17 厚實資本的需求，少了股息加持，恐將成為外資調節標的。