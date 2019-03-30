川普對油價有忍耐限度 沙國恐不會理他

一位分析師週五告訴 CNBC，OPEC 領袖沙烏地阿拉伯恐會持續忽略川普總統對油價上漲的忍耐限度，這將讓利雅德走上與華盛頓衝突的道路上。

週四，川普今年第二度警告 OPEC，要求該集團增產原油，抑制上漲的油價。

2018 年最後幾個月，油價大幅下跌，OPEC 及其盟國因而持續減產，川普也因而發布了推文。這個所謂 OPEC + 集團的減產，是今年以來油價反彈的主要因素。

PVM 石油集團分析師布納克 (Stephen Brennock) 在週五發布的研究報告中說，「過去幾週，我們了解川普總統油價的忍耐限度是在接近 70 美元水準。」

「布蘭特原油持續高於 70 美元，沙烏地阿拉伯與日益增加的川普壓力因而交會成了火線，」布納克說。

週五，布蘭特原油報每桶 68.80 美元，上漲逾 1.4%。紐約原油報每桶 60.47 美元，上漲逾 2%。

今年以來，布蘭特原油大漲逾 21%。紐約原油大漲近 25%。

分析師說，去年川普政府施壓，發布系列推文攻擊 OPEC，OPEC 於 6 月取消了生產上限。但近幾個月，OPEC 會員國大多不再理會川普的需索。

OPEC + 於 12 月同意新一波減產，無視川普提出的維持高產量的要求。自 1 月以來，該集團每日減產 120 萬桶，消化供給過多。

上個月，川普要求 OPEC 放輕鬆。沙烏地阿拉伯能源部長 al-Falih 告訴 CNBC 說 "我們正在放輕鬆。"

但他補充說，他傾向將六個月減產延續至 2019 年下半年。