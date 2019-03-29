川普推文喊低油價 分析師：其實是汽油期貨已屆高點

曾成功預測 2015 年原油崩盤的能源專家正在挑戰美國總統川普的最新石油推文。

Oil Price Information Service 全球能源分析主管 Tom Kloza 認為，川普推文的真正動機不是石油，而是不斷上升的汽油價格。今年以來，紐約期貨交易所 (NYMEX) RBOB 汽油期貨價格飆升 42%。

Kloza 指出，「他真正密切觀察的是汽油市場，這對於支持他的核心選票州來說至關重要，它在一些共和黨占優勢的州零售價每加侖上漲了 60 到 90 美分。」「RBOB 汽油期貨向來一直是個超級熱門的交易商品。」

這就是何以 Kloza 只將其視為暫時狀況的原因。

他指出，「汽油已經出現過大行情，」「目前可能已接近今年上半年汽油期貨的高點，而且美中和美東的汽油價格不會再漲多少了。」

截至週四 (28 日)，AAA 報告顯示，無鉛汽油的平均全國價格為每加侖 2.68 美元。最高價格位於加州、夏威夷州、內華達州、華盛頓州、伊利諾州、密西根州和賓州，平均價格在每加侖 2.80 美元至 3.57 美元間。

燃油價格下跌，但原油價格更高？

Kloza 可能認為燃油價格會下跌，但他也認為原油有看漲的空間。

隨著煉油廠結束維修、恢復上線，以及收緊伊朗出口的潛在政策繼續執行，他認為油價正在上漲。

Kloza 說，「實際情況是第 2 季正在形成一個非常穩定的單季，原油需求超過供應，」「從現在開始一個月後，就會看到原油價格上漲。」

他預測 WTI 原油在第 2 季大部分交易價格在每桶 60 美元區間，而布蘭特原油價格上漲至 70 美元以上，比當前價格至少高出 10 美元。