【華冠投顧】幸運星- 948794狂的多頭人工盤，下週波波高飆股即將再現？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2888 新光金、2313 華通、3406 玉晶光、6153 嘉聯益、2383 台光電

一樣先開高追追追！！盤中再殺槌槌槌…… 接近 11 點左右….. 控盤者開始先拉最重的 2330 台積電、2317 鴻海，及籌碼較穩定的金融股 2881 富邦金、2880 華南金、2883 開發金、5876 上海商銀，再拉傳產股 2105 正新、2002 中鋼、2633 台灣高、1102 亞泥、1216 統一…… 讓大盤指數上漲加速並滾出量能…… 最後一盤控盤者一口氣同時急拉 2886 兆豐金、2882 國泰金、2881 富邦金、1326 台化、6505 台塑化、1303 南亞、2002 中鋼、2454 聯發科、2330 台積電…… 讓大盤大漲 104.78 點… 成交量能放大至 1,209 億！！OTC 指數漲幅達 0.83% 也是今日最高點，成交量 335 億元……

今日大盤與 OTC 強強滾如 PCB：6213 聯茂、6274 台燿、2383 台光電、5340 建榮、4927 泰鼎 - KY、6153 嘉聯益、2313 華通。光學鏡頭：3406 玉晶光、3504 揚明光、3019 亞光。網路通訊：3027 盛達、3704 合勤投控、3047 訊舟。還有 6227 茂綸、3483 力致、6188 廣明、8240 華宏、4933 友輝、2888 新光金、5009 榮剛、3217 優群、8105 凌巨、2417 圓剛、2377 微星、4714 永捷、3712 永崴投…… 遍地開花，好不熱鬧…… 但是弱勢股大同集團的地雷股依然慘不忍睹：2475 華映、3519 綠能、3579 尚志，加上虧損減資 3086 華義、6169 昱泉、2406 國碩！！高檔拉回的 5210 寶碩、1417 嘉裕、3147 大綜重挫，1532 勤美跌破整理平台……

今日空頭潰不成軍…… 軋聲隆隆！！今日多頭控盤者先拉指數，再拉「某些飆股當指標股」…... 哪些個股是多頭拉的指標股呢？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。